籃球／別高興太早！女主播長射投籃以為進了 結局卻超尷尬

美國一名電視台女主播霍芙曼（Anna Hoffman），在進行直播現場採訪時，隨手拿球長射，在球還沒落框，她就以為球進了，馬上轉身歡呼，但其實最後球竟被其他球友所投的球碰出沒進，結局超尷尬。她事後才發球沒進，自己在影片推特留言說，「這就是三月籃球瘋......千萬別高興太早！」

該影片一出，有超過300萬以上的人觀看這有趣的一幕，甚至有人在推特問女主播，「妳是如何發現球沒進的？」她回答，「是導播說『安娜做得好，妳幾乎進了』，基本上就是在我慶祝之後才發現。」

有不少網友安慰這名女主播，這種事在NBA也是很常發生的：