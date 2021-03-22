NCAA／從場均2分變贏球功臣 普萊斯頓譜驚奇

俄亥俄州大學所屬山貓隊後衛普萊斯頓在高中場均僅2分，曾想改當籃球媒體人，但他今年3月NCAA籃球錦標賽，繳出「準大三元」數據，擊敗衛冕軍維吉尼亞大學，也吸引全美關注。

普萊斯頓（Jason Preston）的母親為美國職籃NBA底特律活塞的球迷，讓他從4歲起開啟與籃球之間的緣分，但母親在他15歲因肺癌過世，對他無疑是個打擊，他說：「我整整一年心情相當沉重，因為她是我打籃球最重要的關鍵。」

普萊斯頓就讀佛羅里達州奧蘭多市布恩高中（William R. Boone High School）期間，還未開始嶄露頭角，因身材條件不突出，僅6呎（約182.9公分）、140磅（約63.5公斤），加上高中場均得分2分，並未受到大學球隊注意。

普萊斯頓決定以「普通生」的身分進入中佛羅里達大學（University of Central Florida），主修新聞系，並把籃球當作興趣，17歲那年還曾加入美國運動網站FanSided作家行列，撰寫6個月的新聞和分析報導。

普萊斯頓後來因朋友還需要一名球員一起參加AAU錦標賽，最終點頭加入，也開始改寫他人生籃球篇章。

普萊斯頓的表現很快吸引目光，在北卡羅來納大學艾塞維亞分校助理教練的建議下，普萊斯頓改就讀位於田納西州一所預備學校，爭取曝光率，但他在球隊上場時間依舊不多，為尋求更多發揮空間，他主動要求降級至C隊。

普萊斯頓靠著在場上的精彩表現，加上所剪輯上傳的精華影片，展現個人傳球視野、控球能力、企圖心和無私的態度，俄亥俄州大學決定給予機會，提供獎學金，招攬他加入所屬的山貓隊，並在大二賽季開始發光發熱，繳出平均16.8分、7.4助攻、6.4籃板的全能成績。

現年21歲的普萊斯頓在大三賽季，不僅幫助山貓隊搶下自2012年以來首張全美大學體育聯盟（NCAA）錦標賽參賽門票，還在美國時間20日的64強賽中擊敗第4種子的衛冕軍維吉尼亞大學（University of Virginia），他在那該場比賽，繳出11分、13籃板、8助攻的「準大三元」數據，在全美引發關注。

「他（普萊斯頓）的故事值得外界去認識，就像是一部電影。」俄亥俄州山貓男籃的總教練鮑爾斯（Jeff Boals）透露：「執教26年以來，從來沒有看過這類球員，很開心讓全世界看到他。」