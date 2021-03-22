快訊

白天上班上學覺得精神很差？ 元兇是熱量爆表的六種常見麵包

透早打AZ疫苗 陳時中： 背有些痠痠的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NCAA／101歲修女加持 羅耀拉大學再扮黑馬挺進16強

中央社 / 洛杉磯21日專電
羅耀拉大學前進16強，功臣克魯威格（右2）賽後抱著總教練慶祝。 路透
羅耀拉大學前進16強，功臣克魯威格（右2）賽後抱著總教練慶祝。 路透

美國大學NCAA籃球錦標賽，芝加哥羅耀拉大學今天71比58扳倒第一種子伊利諾大學，繼3年前灰姑娘傳奇之後，再度扮演黑馬。101歲的修女季恩這次打了疫苗，臨場激發球隊戰鬥力。

羅耀拉大學2018年大爆冷門，打破55年空窗期闖進NCAA四強，除了球員表現受注目，人稱「修女季恩」（Sister Jean）的隨隊修女施密特（Jean Dolores-Schmidt）一夕爆紅。

修女季恩不只是球員的心靈導師，更是一名熱愛籃球的專業球迷。今天出戰強敵伊利諾大學前，修女季恩給球員的賽前鼓勵，聽起來一半像是精神喊話，另一半像是球探報告。

修女季恩說：「這次對戰伊利諾大學，我們向上天祈求幫助，希望可以戰勝對手、贏得勝利。我們希望先攻下分數，給對手製造壓力。只要讓對方得分50%靠上籃、30%投三分球，我們有很好的機會抓籃板以進行攻守轉換。我們的防守可以派上用場…。」

修女季恩比起2018年時多了3歲，已是101歲的人瑞，與上次不同的是，她這次已接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，專程到集中比賽的場地印第安納波利斯（Indianapolis）觀賽。

就如修女季恩的預測，羅耀拉大學靠著防守取勝，全場抓下30個籃板、12次抄截，帶給對手很大的壓力。整場壓著對手打，分數一路領先，最多到達兩位數。

羅耀拉大學靠著中鋒克魯威格（Cameron Krutwig）19分、12籃板；威廉森（Lucas Williamson）貢獻14分，淘汰外界看好的強隊伊利諾大學，前進甜蜜16強。

伊利諾大學的禁區雙塔柯布恩（Kofi Cockburn）和杜蘇姆（Ayo Dosunmu）聯手攻得30分、3助攻、11籃板，仍無法為球隊打下勝利，成為今年NCAA男籃賽首支中箭落馬的一號種子球隊。

101歲的修女季恩激發羅耀拉大學的戰鬥力。 路透
101歲的修女季恩激發羅耀拉大學的戰鬥力。 路透

NCAA

延伸閱讀

繼史蒂文斯之後 傳基德有意赴大學籃壇執教

NCAA／男女球員器材差很大 遭外界批評後道歉改善

厄文批NCAA男女差別待遇 楊恩評論惹議扯被駭

相關新聞

NCAA／爆冷扳倒第一種子 「小小約柯奇」一戰成名

NCAA錦標賽因疫情停辦1年後本屆照常舉辦，賽事目前進行到32強階段，2018年大爆冷門、殺進4強的羅耀拉大學今（22）日再創奇蹟，扳倒第一種子伊利諾大學。 其中贏球功臣之一的中鋒克魯威格（Ca

NCAA／從場均2分變贏球功臣 普萊斯頓譜驚奇

俄亥俄州大學所屬山貓隊後衛普萊斯頓在高中場均僅2分，曾想改當籃球媒體人，但他今年3月NCAA籃球錦標賽，繳出「準大三元」...

NCAA／101歲修女加持 羅耀拉大學再扮黑馬挺進16強

美國大學NCAA籃球錦標賽，芝加哥羅耀拉大學今天71比58扳倒第一種子伊利諾大學，繼3年前灰姑娘傳奇之後，再度扮演黑馬。...

UBA／帶領政大奪首冠 陳子威：完成不可能任務

陳子威從台師大擔任助理教練，到出任政大男籃總教練，今天UBA冠軍戰以82比70戰勝世新大學，拿下首冠，讓他相當感動，他直...

UBA／神射張鎮衙 從小學「冠」到大學

國小、國中到高中都嘗過登頂滋味，政治大學三年級隊長張鎮衙昨天再補上大學冠軍拼圖，他109學年富邦人壽UBA公開男一級冠軍...

UBA／政大男籃成軍4年抱冠 世新女籃全勝衛冕

世新大學女籃隊昨天先在富邦人壽UBA公開女一級冠軍戰以70：51擊敗台師大隊，寫下109學年「全勝封后」紀錄，但男籃隊登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。