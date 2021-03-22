NCAA／101歲修女加持 羅耀拉大學再扮黑馬挺進16強

美國大學NCAA籃球錦標賽，芝加哥羅耀拉大學今天71比58扳倒第一種子伊利諾大學，繼3年前灰姑娘傳奇之後，再度扮演黑馬。101歲的修女季恩這次打了疫苗，臨場激發球隊戰鬥力。

羅耀拉大學2018年大爆冷門，打破55年空窗期闖進NCAA四強，除了球員表現受注目，人稱「修女季恩」（Sister Jean）的隨隊修女施密特（Jean Dolores-Schmidt）一夕爆紅。

修女季恩不只是球員的心靈導師，更是一名熱愛籃球的專業球迷。今天出戰強敵伊利諾大學前，修女季恩給球員的賽前鼓勵，聽起來一半像是精神喊話，另一半像是球探報告。

修女季恩說：「這次對戰伊利諾大學，我們向上天祈求幫助，希望可以戰勝對手、贏得勝利。我們希望先攻下分數，給對手製造壓力。只要讓對方得分50%靠上籃、30%投三分球，我們有很好的機會抓籃板以進行攻守轉換。我們的防守可以派上用場…。」

修女季恩比起2018年時多了3歲，已是101歲的人瑞，與上次不同的是，她這次已接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，專程到集中比賽的場地印第安納波利斯（Indianapolis）觀賽。

就如修女季恩的預測，羅耀拉大學靠著防守取勝，全場抓下30個籃板、12次抄截，帶給對手很大的壓力。整場壓著對手打，分數一路領先，最多到達兩位數。

羅耀拉大學靠著中鋒克魯威格（Cameron Krutwig）19分、12籃板；威廉森（Lucas Williamson）貢獻14分，淘汰外界看好的強隊伊利諾大學，前進甜蜜16強。

伊利諾大學的禁區雙塔柯布恩（Kofi Cockburn）和杜蘇姆（Ayo Dosunmu）聯手攻得30分、3助攻、11籃板，仍無法為球隊打下勝利，成為今年NCAA男籃賽首支中箭落馬的一號種子球隊。