UBA／第一次站上頒獎台就拿MVP 張鎮衙開心獲肯定

政治大學射手張鎮衙今天在UBA冠軍賽繳出25分、13籃板，生涯首次站上頒獎台就獲頒冠軍賽MVP（最有價值球員），張鎮衙說，對他而言是很大的肯定和光榮。

張鎮衙今天在109學年度大專籃球聯賽（UBA）冠軍賽繳出25分建功，包括5記三分球，率隊以82比70擊敗世新大學，收下隊史首冠。

張鎮衙賽後獲選為冠軍賽MVP，他表示，從來沒想過MVP是自己。

「在這個團隊，每個人在每場比賽都是平均發揮。」張鎮衙謙虛地說，他只是剛好在這場比賽展現長處，隊友給予很大幫助，他認為球隊每個人都是MVP。

首度站上頒獎台就領到MVP獎項，張鎮衙強調是很大的肯定和光榮。

張鎮衙特別感謝家人，家人是支持他最大的力量。他透露，之前回家時，爸爸告訴他每天都要投進100顆球，他後來每天練球後都會加練，也是他今天能在小巨蛋球場成功發揮的關鍵。

女子組冠軍賽MVP由世新大學林蝶獲選，連2年獲獎。

新人王、新人后則分別為政治大學游艾喆、文化大學鄭慧慈。