UBA／帶領政大奪首冠 陳子威：完成不可能任務
陳子威從台師大擔任助理教練，到出任政大男籃總教練，今天UBA冠軍戰以82比70戰勝世新大學，拿下首冠，讓他相當感動，他直呼球隊完成不可能任務，證明打球也可以讀書。
政大106年成立政大雄鷹，由陳子威接掌球隊兵符，106學年度從大專籃球聯賽（UBA）公開男二級出發，隔年前進公開男一級賽事，107學年度以第6作收，上季拿下第5名，締造隊史最佳，到今天拿下隊史首冠。
「沒有他們，我們沒有健康身體打完一整季。」陳子威賽後感謝政大校方和校友投入，讓他有機會帶隊，創造政大歷史，他也感謝球員在背負巨大壓力下為政大奪冠。
回憶起帶隊過程中遭遇的壓力，陳子威表示，政大擁有高中籃球聯賽（HBL）明星球員，如何要求球員間彼此合作，是件困難的事，而他設法讓球員瞭解，並打造出一支最無私團隊。
儘管政大從開季之初被視為冠軍熱門球隊，陳子威並未放在心上，選擇專注於過程，他透露，昨天4強賽提醒球員，把簡單的事做好，今天則要球員謹記「沒有最好只有更好」一席話。
陳子威拿下擔任總教練以來首冠，他直呼：「等這座冠軍很久了」。
陳子威透露，在注重學科表現的政大中，球員每天訓練、上課，承受不少壓力，他形容球隊「完成不可能任務」，證明打球、也可以讀書，學習不一樣東西。
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