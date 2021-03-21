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UBA／外籍球員是否設限 大專體總蒐集資料討論

中央社 / 台北21日電
外籍球員是否設限，大專體總蒐集資料討論。 報系資料照
外籍球員是否設限，大專體總蒐集資料討論。 報系資料照

大專籃球聯賽（UBA）外籍球員人數是否設限，引發熱議，大專體總秘書長曾慶裕今天表示，將蒐集職業運動洋將政策，一個月內邀集各校教練或領隊開會討論。

近年來不少UBA球隊，包括政治大學、健行科大、中州科大、文化大學、世新大學都相繼找來外籍生助陣，其中世新女籃擁有奈及利亞籍中鋒伊思尤瑪、菲律賓外籍生潔丹妮兒，世新男籃陣容一次排開，除了「新台灣人」阿巴西外，還有3名外籍球員。

世新男、女籃本季雙雙闖進冠軍賽，外籍球員是否增設規範，再度引發討論。曾慶裕表示，將在一個月內召開教練或領隊會議討論相關議題，預計得經過2、3次討論，才會有結論。

曾慶裕指出，將尊重各界的意見，但他坦言，「目前有的（外籍球員）人數確實已經有點多，會不會讓本國籍選手上場機會受到限制；台灣球員表現也很不錯，值得肯定」，未來將尋求平衡點。

至於是否訂定外籍球員上場人數限制，曾慶裕表示，將參考職業賽事洋將制度，像是中華職棒、台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+等，將蒐集相關資料進一步了解。

曾慶裕說，未來考慮推動運動績優外籍生制度，並設立單一窗口以及獎學金，讓部分沒有外籍生或資源較少的球隊，也有機會擁有外籍球員。

談到外籍生球員政策，台師大教練梁嘉音表示，是否開放外籍生不應由學校決定，而是由政策決定，並考量大專籃球發展方向。她認為，外籍生若從正常管道來台，她很歡迎，但若有點「刻意」或為求勝利不擇手段，而未考量籃球發展，已非原先推動大學籃球的初衷。

世新教練何正峰表示，潔丹妮兒就讀世新大學碩士班公共關係暨廣告學系一年級，來台灣2年，主要是學中文、專業，未來要到廈門當地集團任職，「這不是因為我們要贏而把她找來」。

面對外籍球員議題，世新女籃球員林蝶認為，「出國打球比賽也會遇到（外籍球員）」，提早在學生籃球賽場碰頭，幫助很大。

UBA 林蝶 中華職棒

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