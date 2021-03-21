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UBA／林蝶帶雙冠畢業 陳育緹拚3連霸留伏筆

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林蝶攻下冠軍戰最高的21分，另有13籃板和4抄截。記者侯永全／攝影
林蝶攻下冠軍戰最高的21分，另有13籃板和4抄截。記者侯永全／攝影

去年率世新大學打下隊史第一座富邦人壽UBA公開女一級金盃，林蝶還獲得MVP肯定，今年她選擇留下來再拚一年UBA，今天冠軍戰砍下全場最高21分，外帶13籃板和4抄截，率隊以70：51壓下台師大，確定帶雙冠「畢業」；同隊7年的射手陳育緹倒是還沒做最後決定，可能留隊再拚3連霸。

林蝶和陳育緹從滬江高中一路攜手，高中沒完成的奪冠夢，大學最後兩年都實踐，林蝶笑說：「今天就是最後一場UBA了，希望學妹能完成3連霸。」

聽到林蝶提到的關鍵字，世新教頭何正峰表情微妙，他說：「3連霸太遙遠，新進球員和後續整合，還有很久，但當然是我們的目標。」

大四的陳育緹，今天第二節連飆3記三分彈，攻下13分的她提到，今年有林蝶和菲律賓洋將潔丹妮兒組成禁區雙保險，讓她外線出手更有信心，「有她（潔丹妮兒）在，在外線就能很放心的出手，我知道就算不進，她也會搶下籃板，放進2分。」

陳育緹也透露，目前下一步還未定，投入WSBL選秀或UBA再戰都是可能選項，「順其自然，教練是有說，希望我再打一年，自己會再思考一下。」

潔丹妮兒今年加入世新就讀研究所，預計在台2年完成研究所課業，她多次強調和隊友場上、場下相處融洽，和林蝶更是「好麻吉」，很榮幸也開心一起完成冠軍目標。

台師大去年無緣小巨蛋，今年不但回歸更打進冠軍戰，教頭梁嘉音肯定子弟兵不論球技和抗壓性的進步，「整個球季來講，有達到目標，期待來年有更好表現。」

林蝶 UBA

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