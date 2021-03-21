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獨／國軍戰備月實兵明展開 陽明山出現電戰「瓦斯桶」

UBA／終於等到呂威霆 謝玉娟盼下一步有好歸宿

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
呂威霆（中）UBA告別戰攻下23分、10籃板。圖／大專體總提供
呂威霆（中）UBA告別戰攻下23分、10籃板。圖／大專體總提供

上階段8強賽意外傷到重要部位，義守大學中鋒呂威霆因輸精管破裂成傷兵，4強賽回歸雖沒能助隊在小巨蛋留下勝利，但昨天4強賽和今天季軍戰都繳出得分、籃板兩位數的「雙10」表現，教頭謝玉娟忍不住大玩「諧音」梗，她笑說：「Waiting for you，終於等到呂威霆。」

呂威霆去年就有打算投入選秀，最終仍留在義守拚個人第6個UBA球季，今天「畢業戰」攻下23分、10籃板的他提到，最終戰心態就是盡力，「上場想幫助球隊贏球，別留遺憾就好。」儘管最終以84：90敗給健行科大，他仍喊從澎湖到高雄築夢的過程很幸運，「6年，過很快又過很慢，很幸運，到對地方了。」

聽到呂威霆的感想，謝玉娟露出有趣表情，她笑說：「他應該覺得前5年很慢，這1年很快。」球員口中的「小娟姊」提到，呂威霆就是球隊今年倚賴的內線大將，上階段雖遇到「蛋蛋的哀傷」，但呂威霆傷後更體認到「團隊」，對義守有加分效果，也讓她大呼：「Waiting for you是對的。」

從UBA畢業的呂威霆，下一步是往SBL或是PLG，甚至其他籃球機會，還沒特別想法，不過延續籃球路的目標很明確，謝玉娟也希望呂威霆有很好的「歸宿」。

謝玉娟也提到，季軍戰結束後沒多少休息時間，下午她還要率三民家商到松山高中進行友誼賽，UBA兩天決賽對她來說，就是一年生活中的其中兩天，不同的是這個周末是一年三百多天努力後「最期待的兩天」；被點名下個球季「當家」的蘇文儒負荷，接續仍會跟著教頭腳步，一步一步往前邁進。

呂威霆（右）從UBA賽場畢業。圖／大專體總提供
呂威霆（右）從UBA賽場畢業。圖／大專體總提供

UBA 松山高中

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