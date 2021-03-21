UBA／宇宙傷兵健行收季軍 謝亞軒：遺憾留在這裡

雖無緣完成UBA公開男一級3連霸，健行科大109學年最終戰在「準畢業生」發揮下挺過義守大學反撲，以90：84收下季軍，攻下17分的謝亞軒淡淡笑說：「盡心盡力了，遺憾就留在求學過程。」

健行過去4年都打進UBA冠軍戰，留下3冠1亞，今年受傷兵影響，連續冠軍戰屆數中斷，擔任隊長的謝亞軒坦言一度懷疑自己，但今天季軍戰仍「有始有終」完成最後任務，他感性說：「很感謝健行，也感謝教練，很信任我，給我很多發揮空間，也要感謝隊友，不管有傷沒傷，都很認真拚每場比賽。」

賽後戴上象徵畢業學士帽的林梓峰，今天先發上陣，第一節就轟下11分，率健行取得27：19領先，半場差距雖被追近到43：41，第三節義守在蒲國倫連拿7分下更一度超前，但朱雲豪第四節先飆外線，再完成重要「3分打」，學長們聯手為UBA告別戰留下美好回憶。

朱雲豪全場攻下14分，林梓峰也有16分進帳，林梓峰笑說：「算是完美的結束，明年等學弟幫我們把冠軍討回來！」他透露，下一步仍希望延續球員生涯，會聽從教練安排，期待能像學長林俊吉、黃泓瀚等在下個舞台展現身手。

大三的陳范柏彥今天攻下全隊最高22分，谷毛唯嘉也有10分、10助攻表現。