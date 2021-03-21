快訊

中職／左膝蓋不適 索沙霸氣飆K完才傷退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBA／宇宙傷兵健行收季軍 謝亞軒：遺憾留在這裡

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝亞軒（右）畢業戰攻下17分。圖／大專體總提供
謝亞軒（右）畢業戰攻下17分。圖／大專體總提供

雖無緣完成UBA公開男一級3連霸，健行科大109學年最終戰在「準畢業生」發揮下挺過義守大學反撲，以90：84收下季軍，攻下17分的謝亞軒淡淡笑說：「盡心盡力了，遺憾就留在求學過程。」

健行過去4年都打進UBA冠軍戰，留下3冠1亞，今年受傷兵影響，連續冠軍戰屆數中斷，擔任隊長的謝亞軒坦言一度懷疑自己，但今天季軍戰仍「有始有終」完成最後任務，他感性說：「很感謝健行，也感謝教練，很信任我，給我很多發揮空間，也要感謝隊友，不管有傷沒傷，都很認真拚每場比賽。」

賽後戴上象徵畢業學士帽的林梓峰，今天先發上陣，第一節就轟下11分，率健行取得27：19領先，半場差距雖被追近到43：41，第三節義守在蒲國倫連拿7分下更一度超前，但朱雲豪第四節先飆外線，再完成重要「3分打」，學長們聯手為UBA告別戰留下美好回憶。

朱雲豪全場攻下14分，林梓峰也有16分進帳，林梓峰笑說：「算是完美的結束，明年等學弟幫我們把冠軍討回來！」他透露，下一步仍希望延續球員生涯，會聽從教練安排，期待能像學長林俊吉、黃泓瀚等在下個舞台展現身手。

大三的陳范柏彥今天攻下全隊最高22分，谷毛唯嘉也有10分、10助攻表現。

健行教頭劉孟竹坦言，過去球隊被形容是「宇宙健行」，今年卻成「宇宙傷兵團」，包括簡廷兆和高承恩都已安排好下周進行十字韌帶手術；在跌跌撞撞過程中完成109學年賽季，他承認沒打進冠軍戰就算「失敗球季」，但也感謝球員辛苦艇完賽季，「這是挫敗的一年，明年我們會再回來，回到冠軍賽。」

林梓峰「畢業戰」攻下16分。圖／大專體總提供
林梓峰「畢業戰」攻下16分。圖／大專體總提供
健行朱雲豪（中）告別戰攻下14分。圖／大專體總提供
健行朱雲豪（中）告別戰攻下14分。圖／大專體總提供
健行收下季軍，球員開心慶祝。圖／大專體總提供
健行收下季軍，球員開心慶祝。圖／大專體總提供

UBA 謝亞軒

延伸閱讀

UBA／徐玉蓮帶傷飆37分 逼出鄭慧芸眼淚

UBA／政大毀健行3連霸美夢

UBA／義守反撲功虧一簣 世新明與政大爭冠

UBA／考上台師大一度不想打球 許庭瑜卻成退文化功臣

相關新聞

UBA／球是圓的！佛光克服20分劣勢逆轉文化奪季軍

半場打完還已26：44落後，第三節差距一度超過20分，佛光大學硬是上演逆轉勝，在「準畢業生」王竫婷31分領軍下，正規賽先...

UBA／宇宙傷兵健行收季軍 謝亞軒：遺憾留在這裡

雖無緣完成UBA公開男一級3連霸，健行科大109學年最終戰在「準畢業生」發揮下挺過義守大學反撲，以90：84收下季軍，攻...

NCAA／男女球員器材差很大 遭外界批評後道歉改善

「3月瘋」NCAA籃球錦標賽官方提供給男女球員的健身器材差很大，引起球員、教練和球迷一陣撻伐；NCAA坦承疏失，並已為女...

UBA／徐玉蓮帶傷飆37分 逼出鄭慧芸眼淚

昨天4強賽攻下「雙20」卻無緣勝利，讓文化大學主將徐玉蓮淚灑球場，今天她帶傷出戰季軍戰再轟下37分、12籃板，但文化浪費...

UBA／政大毀健行3連霸美夢

富邦人壽UBA公開一級4強賽昨天在台北小巨蛋進行，校史首度打進4強的政治大學在超級菜鳥游艾喆全場27分、6助攻、4抄截領...

UBA／5本土打出逆轉秀 世新放眼男女子組同日稱冠

今年一同闖進富邦人壽UBA公開第一級4強賽的世新大學男、女籃隊，今天在4強賽中分別擊敗義守大學與佛光大學晉級冠軍賽，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。