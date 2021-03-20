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UBA／5本土打出逆轉秀 世新放眼男女子組同日稱冠

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
世新陳建銘今天拿下全隊最高的20分。圖／大專體育總會提供
世新陳建銘今天拿下全隊最高的20分。圖／大專體育總會提供

今年一同闖進富邦人壽UBA公開第一級4強賽的世新大學男、女籃隊，今天在4強賽中分別擊敗義守大學與佛光大學晉級冠軍賽，其中男籃在與義守的4強賽中首節打完一度落後，不過靠著第二節5名本土球員的組合逆轉戰局，最終更以8分差距險勝，明天將與女籃攜手挑戰同日封王。

世新本學年靠著「黑豹軍團」在UBA賽場上刮起一陣黑旋風，不僅男子隊有已取得本國籍的阿巴西加上3名外籍生，女子組也有來自菲律賓國手潔丹妮兒等2人，而本土球員的表現也在外籍生的加入下連帶獲得提升，成為世新首度男、女籃皆闖進4強的關鍵。

在今天女籃率先搶下冠軍賽門票後，男籃也在與義守的比賽中，於首節落後的情況下，靠著第二節阿巴西搭配4名本土球員的表現逆轉戰局，教練何正峰說：「今天我們本土打得比外籍生更好，不過外籍生的保護籃板也是功不可沒。」

世新阿巴西今天拿下17分、9籃板、6助攻，談到日前高中母校泰山剛在小巨蛋奪下HBL冠軍，他說：「高中時我沒有進過小巨蛋，我就告訴自己，大學時一定要靠實力來小巨蛋然後奪冠。」

在男、女籃都晉級總冠軍賽後，也代表何正峰明天晚上將連續執教4至5小時，讓他笑稱工作是自已選得不會抱怨，「不過冠軍賽結束後，我應該半年內都不會再走進球場。」

至於義守今天雖然輸球，但教練謝玉娟對於球隊在傷兵累累的情況下仍與世新拚戰到最後一刻才輸球，也直言感到欣慰，「我們遇到很多傷兵問題，意外總是來得比明天還快，但球員真的很棒，我也鼓勵他們用平常心應戰，不要因為今天的挫敗而感到懊惱，因為這將會成為未來成長的養分。」

UBA 世新

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