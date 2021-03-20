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籃球／SBL克里斯馬斯帶傷上陣 裕隆照贏璞園

中央社 / 台北20日電

超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷洋將克里斯馬斯今天帶傷上陣、提前適應比賽節奏，攻下17分，率隊以69比58擊敗桃園璞園建築。

超級籃球聯賽（SBL）本週移師桃園巨蛋體育館，今天舉行兩場賽事，首戰由裕隆出戰璞園，首節僅以15比13領先，次節裕隆防守策略奏效，讓璞園進攻難以突破，單節僅進帳7分，裕隆洋將克里斯馬斯（RakeemChristmas）挺身而出，單節斬獲11分，裕隆上半場結束以37比20大幅領先。

克里斯馬斯先前因腳底受傷，缺席3場賽事，裕隆教頭邱大宗表示，儘管洋將克里斯馬斯傷勢還未完全恢復，但希望讓洋將提早適應比賽節奏，並可當成誘餌、吸引防守者，為球隊外圍射手群製造更多機會。

璞園下半場火力回溫，拉出38比32攻勢，但因上半場落後差距過大，難以追趕，最終裕隆以11分差帶走勝利。

裕隆此役全員都有得分，以克里斯馬斯繳出17分、7籃板、2助攻表現最佳。

另一場比賽由高雄九太科技以88比78擊退台灣銀行，收下2連勝。

璞園 SBL 邱大宗

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