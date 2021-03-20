UBA／政大找麥班達分享冠軍經驗 健行難接受輸球結果

政治大學今天在富邦人壽UBA公開男一級4強賽以19分差距擊敗衛冕軍健行科大，校史首闖總冠軍賽，教練陳子威在賽後透露，為了幫助球員做心理建設，上周還特別商請前璞園冠軍教練麥班達來分享SBL奪冠以及過去幫助中華隊擊敗中國大陸的經驗，希望能夠激勵球員。

政大今年首闖四強賽，儘管陣中球員高中時期大多都有在小巨蛋出賽的經驗，甚至不乏奪冠的經驗，但教練陳子威仍為了給予球員心理建設，在上周商請麥班達來分享經驗，「請他談談過去在璞園以及在中華隊時期擊敗中國隊的經驗，希望激勵一下球員。」

陳子威指出，原本希望請PLG富邦勇士總教練許晉哲來分享奪冠經驗，不過考慮到PLG仍在賽季中而作罷，「也有考慮找一些球員來分享，但大多也都還在球季中，我自己講又沒什麼說服力，所以就麻煩麥班達來幫忙分享。」

至於3連霸夢碎的健行，教練劉孟竹坦言這樣的結果確實不在預期，他和球員也都還很難接受這個事實，「本季我們到UBA開打前兩周才全員到齊，之後又面臨不斷的傷兵問題，下禮拜廷兆和承恩馬上就要去開刀，傷兵問題確實是困擾著我們，希望下學年我們能夠展現全新的健行，以完整的陣容回歸。」