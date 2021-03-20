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UBA／第一次帶到這種球員 陳子威讚游艾喆為小巨蛋而生

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
政大菜鳥控衛游艾喆拿下27分5籃板6助攻4抄截。圖／大專體總提供
政大菜鳥控衛游艾喆拿下27分5籃板6助攻4抄截。圖／大專體總提供

去年在台北小巨蛋帶領能仁家商拿下HBL總冠軍，個人也奪下MVP榮耀的游艾喆，今天再一次踏進小巨蛋舞台又以大一菜鳥身份扮演贏球功臣，帶領政治大學以19分差距粉碎健行科大3連霸美夢，讓教練陳子威也直言游艾喆就是為這種場面而生的球員。

以菜鳥之姿扛下政大主控的游艾喆，不僅是本學年度的助攻與抄截雙冠王，也是新人王熱門人選，在今天的4強賽中他更是挺身而出，在上半場就攻下22分，帶領政大一路領先衛冕軍健行，最終更拿下27分5籃板6助攻4抄截的全能成績，幫助政大搶下校史首張總冠軍賽門票。

包括今天UBA四強賽以及去年HBL四強賽、冠軍賽三場比賽，游艾喆生涯在小巨蛋的前三場出賽，繳出平均24.3分10.3籃板5.3助攻4.3抄截的誇張數據，表現絲毫不受大場面影響，他說：「小巨蛋通常都是賽季的最後兩場比賽，我很開心能夠連續兩年都打進來，心情確實也會比較亢奮。」

而政大教頭陳子威更是誇讚游艾喆正是為這種場面而生的球員，甚至認為他將是國家隊未來重點培養的球員，「他第一年就能展現這樣的能力，還有能夠幫助其他隊友變得更好的特質，這是我第一次帶到像他這種的球員，儘管大家對他評價很高，但他也總是態度謙虛，希望他能夠證明自己的實力，未來能夠加入國家隊培訓甚至是打國際賽。」

陳子威 HBL 能仁家商

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