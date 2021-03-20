UBA／健行3連霸夢碎 游艾喆飆27分率政大晉冠軍賽

富邦人壽UBA公開男一級4強賽今天首場比賽由政治大學出戰挑戰3連霸的健行科大，兩隊在首節還一度拉鋸，不過政大在大一菜鳥游艾喆單場27分領軍下，於後三節拉開差距，最終政大就以76：57搶下校史首張冠軍賽門票，健行則是3連霸夢碎。

過去4年拿下3座UBA男子組冠軍的健行，本學年挑戰3連霸之路走得跌跌撞撞，而今天在小巨蛋四強賽碰上冠軍熱門政大，健行也再一次陷入苦戰，在首節靠著陳范柏彥與政大游艾喆互轟的情況下，兩軍首節打完僅有3分差距。

不過第二節兩隊卻都陷入進攻熄火的狀況，政大單節僅有11分進帳，健行更只拿下6分，讓政大在上半場打完取得8分領先，而游艾喆在上半場已經進帳22分並送出5次助攻。

下半場政大持續展開猛攻，包括林彥廷和大四的洪楷傑先後挺身而出，讓政大在第四節將領先差距一度擴大到20分以上，最終也以19分差距搶下校史首張總冠軍賽門票。

政大游艾喆今天進帳27分5籃板6助攻4抄截，去年在台北小巨蛋帶領能仁家商奪冠，個人也搶下總冠軍賽MVP的他，生涯在小巨蛋的前三場比賽平均24.3分10.3籃板5.3助攻4.3抄截，儼然成為「為小巨蛋而生的男人」。