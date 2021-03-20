快訊

金門暗夜槍響！周姓士兵酒駕規避攔查 警方開3槍嚇阻

確定了！ 蘇貞昌、陳時中將合體帶頭打AZ疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBA／健行3連霸夢碎 游艾喆飆27分率政大晉冠軍賽

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
政大在大一菜鳥游艾喆單場27分領軍下，於後三節拉開差距，最終政大就以76：57搶下校史首張冠軍賽門票，健行則是3連霸夢碎。 圖／大專體總提供（資料照）
政大在大一菜鳥游艾喆單場27分領軍下，於後三節拉開差距，最終政大就以76：57搶下校史首張冠軍賽門票，健行則是3連霸夢碎。 圖／大專體總提供（資料照）

富邦人壽UBA公開男一級4強賽今天首場比賽由政治大學出戰挑戰3連霸的健行科大，兩隊在首節還一度拉鋸，不過政大在大一菜鳥游艾喆單場27分領軍下，於後三節拉開差距，最終政大就以76：57搶下校史首張冠軍賽門票，健行則是3連霸夢碎。

過去4年拿下3座UBA男子組冠軍的健行，本學年挑戰3連霸之路走得跌跌撞撞，而今天在小巨蛋四強賽碰上冠軍熱門政大，健行也再一次陷入苦戰，在首節靠著陳范柏彥與政大游艾喆互轟的情況下，兩軍首節打完僅有3分差距。

不過第二節兩隊卻都陷入進攻熄火的狀況，政大單節僅有11分進帳，健行更只拿下6分，讓政大在上半場打完取得8分領先，而游艾喆在上半場已經進帳22分並送出5次助攻。

下半場政大持續展開猛攻，包括林彥廷和大四的洪楷傑先後挺身而出，讓政大在第四節將領先差距一度擴大到20分以上，最終也以19分差距搶下校史首張總冠軍賽門票。

政大游艾喆今天進帳27分5籃板6助攻4抄截，去年在台北小巨蛋帶領能仁家商奪冠，個人也搶下總冠軍賽MVP的他，生涯在小巨蛋的前三場比賽平均24.3分10.3籃板5.3助攻4.3抄截，儼然成為「為小巨蛋而生的男人」。

UBA 陳范柏彥 洪楷傑

延伸閱讀

UBA／林蝶、潔丹妮兒肆虐禁區 世新連三年挺進冠軍賽

UBA／決戰周末 健行、世新拚連霸

UBA／小巨蛋經驗比球員還少 陳子威自嘲菜鳥教頭

她考取政大財政盼改善家計 新港藝高繁星近9成錄取

相關新聞

UBA／健行3連霸夢碎 游艾喆飆27分率政大晉冠軍賽

富邦人壽UBA公開男一級4強賽今天首場比賽由政治大學出戰挑戰3連霸的健行科大，兩隊在首節還一度拉鋸，不過政大在大一菜鳥游...

UBA／第一次帶到這種球員 陳子威讚游艾喆為小巨蛋而生

去年在台北小巨蛋帶領能仁家商拿下HBL總冠軍，個人也奪下MVP榮耀的游艾喆，今天再一次踏進小巨蛋舞台又以大一菜鳥身份扮演...

UBA／迎大學生涯最終戰 林蝶放眼冠軍、MVP二連霸

放棄去年挑戰WSBL舞台的機會，決定多留校一年的世新大學中鋒林蝶，在今天的富邦人壽UBA公開女一級4強賽中，繳出全隊最高...

UBA／林蝶、潔丹妮兒肆虐禁區 世新連三年挺進冠軍賽

富邦人壽UBA公開一級4強決賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，首場比賽就由女子組衛冕軍世新大學出戰佛光大學，世新在雙塔林蝶與潔...

PLG／大勝、狠投列逐日觀察名單 攻城獅台中背水一戰

PLG首賽季邁入尾聲，仍在力拚季後挑戰賽門票的新竹街口攻城獅隊，明天將前往台中台體大體育館的台新夢想家隊主場踢館，不過在...

UBA／決戰周末 健行、世新拚連霸

富邦人壽UBA公開男、女一級決賽將在明、後天於台北小巨蛋點燃戰火，本學年除了健行科大與世新大學將挑戰男子組3連霸與女子組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。