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UBA／林蝶、潔丹妮兒肆虐禁區 世新連三年挺進冠軍賽

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
世新在雙塔林蝶與潔丹妮兒聯手發揮下，上半場就取得28分的大幅領先，終場也以82：42連續3年挺進到冠軍賽。 圖／大專體總提供
世新在雙塔林蝶與潔丹妮兒聯手發揮下，上半場就取得28分的大幅領先，終場也以82：42連續3年挺進到冠軍賽。 圖／大專體總提供

富邦人壽UBA公開一級4強決賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，首場比賽就由女子組衛冕軍世新大學出戰佛光大學，世新在雙塔林蝶與潔丹妮兒聯手發揮下，上半場就取得28分的大幅領先，終場也以82：42連續3年挺進到冠軍賽。

去年拿下校史首冠的世新，本學年再度拉出一波16連勝、跨季21連勝挺進到小巨蛋，強勢問鼎2連霸，而今天的4強賽面對6強複賽以第4名晉級的佛光，世新首節就在上學年MVP林蝶領軍下展開猛攻，她首節4次出手全數命中，單節就進帳比佛光全隊更多的11分，幫助世新取得27：10大幅領先。

世新菲律賓中鋒潔丹妮。 圖／大專體總提供
世新菲律賓中鋒潔丹妮。 圖／大專體總提供

第二節世新菲律賓中鋒潔丹妮兒也接續攻勢，靠著她在禁區頻頻強攻，世新開節再拉出一波9：0攻勢，反觀佛光在第二節前3分半鐘一分未得，直到節中才由楊婉琳連得4分止血，但世新已取得24分的領先。

下半場在雙方差距持續擴大下，世新也開始走馬換將，為明天的冠軍賽提前準備，最終世新也以40分差距搶下冠軍賽門票，距離2連霸僅差最後1勝。

原訂去年就將挑戰WSBL舞台的林蝶，在決定多留校一年後，今天4強賽再度繳出19分14籃板的好表現，有望在明天挑戰總冠軍賽MVP二連霸。

林蝶 UBA WSBL

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