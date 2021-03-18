籃球／偏鄉孩童逐夢 中市平等國小寫歷史

沒有標準球場，克服氣候溫差，平等國小女籃隊小將面對資源不足窘境，憑藉爆發力與勇氣，取得台中市代表隊的資格，前進全國大賽，寫下創校105年來首度進軍全國的紀錄。

平等國小位於台中市和平區環山部落，地處台中、宜蘭交界，是台中市百年老校也是最偏遠的國小，從台中火車站開車前往，不塞車也要花上近4個小時，但校園被群山環伺，抬頭可看見青山白雲。

「教練，我想打籃球」，平等國小女籃隊成立11年，但校內人數少，全校學生人數僅有39人，而3至6年級女生更僅有10人，剛好是甲組賽制的參加球員人數，勉強成軍參賽。教練何慶隆笑說，「不用挑選球員，想打球的人都能參加，沒有選才問題，每個人都是籃球好手」。

平等國小校內只有一座球場，女籃隊在早上、放學後特定的時間練習，與其他學童錯開使用時間。因場地不標準，另搬來較低的移動式籃架，球場的底線、防守區域劃定和正規球場有落差，球員參加正式比賽時，因要適應球場，體力的消耗相當大。

因只有一座露天球場，每逢下雨天，球員們只能在走廊上訓練基本動作。高山氣候溫差大，一天中得面對攝氏5、6度低溫，或是頂著大太陽練球，惡劣的氣候環境，平等國小女籃小將當作吃補，從不喊苦。

也因為球員少，女籃隊平時和男籃隊一起練習，但男女發育期不同，國小男童雖身高較女生矮小，可是運球速度較快、技巧較好，女生在身高優勢上也能展現防守優勢，男女對練增強球技。

打籃球除訓練球技外，參賽的經驗值也相當重要。但位處海拔1700公尺的深山中，平等國小師生每一次下山，山迢迢、路遙遙，加上旅費籌措不易，無法像山下國小擁有許多參賽經驗。

「傳球傳球，防守防守」，面對資源不足窘境，小球員在球場上一拿到球，踴躍上前投籃，每投入一顆球，都能換來小球員的歡笑聲。個性好動的6年級賴韻晴說，就是喜歡籃球；而蕙慈、蕙恩姐妹也喜歡打球的感覺，因此一起加入籃球隊；學長姐在球場上打球的英姿，刻在吳惠燕腦海中，她為感受場邊的歡呼聲，加入女籃隊享受打球樂趣。

何慶隆分享他帶隊的初衷，希望透過運動砥礪孩子的品格、心性，因山上升學管道少，也盼能藉此挖掘優秀運動人才，透過多元管道，讓孩童可走出偏鄉，獲得更多學習機會。

日前，平等國小女籃隊參加國小聯賽，球隊中最小的隊員為2年級，身高與其他學校球員相比竟差近15公分，克服懸殊差距，成為平等國小女籃隊一大難題。小球員們人小志氣高，發揮團隊精神，身高較高者搶籃板，較矮的負責後衛控球，由教練調配主將球員上場時間，最終取得代表權。

校長劉姿芬指出，因是39人的小學校，學生來源少沒得挑，但孩子們有著泰雅族人天生的爆發力與勇氣，加上勤於練習，日積月累培養實力，最終脫穎而出進軍全國賽，全國賽的難度更大，對孩子又是一次震撼教育，但他們的旅程將會不同的視野。

平等國小參加台中市110年度國小學生籃球聯賽，因應賽制除10名球員外，另再挑選2人，12人成軍參賽，日前5隊競逐勝出，5月將和大智國小、東興國小一同代表台中市進軍全國籃球聯賽，也成為平等國小創校105年以來，首次取得全國大賽參賽資格的團隊。