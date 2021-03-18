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UBA／小巨蛋經驗比球員還少 陳子威自嘲菜鳥教頭

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
UBA公開男一級四強分別為政大、世新、義守、健行。記者劉肇育／攝影
UBA公開男一級四強分別為政大、世新、義守、健行。記者劉肇育／攝影

政治大學男籃隊本學年首闖富邦人壽UBA公開男一級4強賽，儘管將是隊史首度踏足台北小巨蛋出賽，不過陣中球員在高中時期幾乎都有在該場地出賽過，反倒是總教練陳子威球員、教練生涯都不曾有過此經驗，讓他在今天的4強賽記者會中自嘲是「小巨蛋菜鳥」。

本學年UBA公開男一級4強分別是政大、世新、義守與健行，其中政大與世新都將是首度踏上台北小巨蛋舞台，反觀義守與健行過去3年已2度和3度打進小巨蛋，讓四校在小巨蛋出賽經驗上出現落差。

不過在8強賽打出第一名佳績的政大，陣中球員大多來自高苑、能仁和南山，高中時期大多都曾在小巨蛋打過HBL總決賽，僅有來自青年的涂亦含、外籍生丁恩迪、聶歐瑪和總教練陳子威不曾有過到小巨蛋參賽或是執教的經驗。

陳子威指出，這一段時間確實有針對小巨蛋的空間感進行模擬和調整，包括在練球時大聲播放音樂來模擬小巨蛋場上、場下難以溝通的狀況，「我們雖然有準備，但臨場應變才會是勝負的關鍵，難得有機會能在那麼大的場館和那麼多的球迷面前打球，球員不緊張才奇怪，但還是希望他們能夠平常心面對。」

對於自己是隊上少數未曾到過小巨蛋比賽的成員，陳子威也自稱是「小巨蛋菜鳥」，「我練球時可能也會上去投個幾球感受一下。」

而去年在小巨蛋拿下HBL冠軍賽MVP的政大主控游艾喆，將連續兩年站上小巨蛋舞台，他坦言雖然嘴巴上說緊張，但說這句話的同時就已經開始緊張了，「第一場比賽肯定是不好打，但我們覺得有能力能夠打敗他們（健行）。」

陳子威 UBA HBL

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