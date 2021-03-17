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籃球／三對三賽T3BA為球員創新舞台 UBA教頭樂見

中央社 / 台北17日電
台灣三對三籃球聯盟（T3BA）5月底將開打，健行科大教頭劉孟竹17日表示，三對三籃球賽事開打，對球員是好事，有更多舞台、機會。 中央社
台灣三對三籃球聯盟（T3BA）5月底將開打，健行科大教頭劉孟竹17日表示，三對三籃球賽事開打，對球員是好事，有更多舞台、機會。 中央社

除了P. LEAGUE+聯盟、超級籃球聯賽（SBL）外，台灣三對三籃球聯盟（T3BA）5月底將開打，健行科大教頭劉孟竹、義守大學教練謝玉娟今天都樂見，球員多了新舞台發揮身手。

台灣三對三籃球聯盟賽事將於今年5月底至10月舉行，預計新球季將有12隊參賽，規劃每隊4至6名球員，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）、SBL將有球隊參與，預計例行賽共16站賽事，第17站為季後賽。

劉孟竹身為台灣三對三籃球聯盟顧問，同時是大專籃球聯賽（UBA）健行科大的教頭，他提到，T3BA與PLG、SBL賽季不重疊，球員未來選擇更多，且可以兼顧，他與謝玉娟皆認同，三對三籃球賽事開打，對球員是好事，有更多舞台、機會。

劉孟竹表示，過去球員畢業，會希望赴中國挑戰，但台灣籃球環境越來越好，加上不必在外奔波、可以近照顧家人，赴中國發展可能就不一定是球員的首選。

義大將組隊參加T3BA賽事，謝玉娟表示，目前成員組成還不確定，預計在UBA決賽結束後與集團討論，或許會籌組1至2隊，她透露，一直有個夢想，希望高雄有支球隊，「不管SBL或PLG聯盟，目前都在看」。

SBL PLG UBA

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