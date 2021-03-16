PLG／主客場制奏效！ P聯盟進場人數海放SBL單季巔峰

今年為PLG創立首年，職業化的賽事也帶來更多元行銷手法，加上主客場制、屬地主義的情感連結，本季PLG賽事尚未結束，卻已經突破SBL單季最高進場人次，繳出完美成績單。

目前PLG一共進行42場例行賽，加上4場熱身賽，已經吸引19萬5644人進場觀看，超越SBL第四季的18萬4386人，突破20萬進場人數不是問題。

聯盟上周有兩支球隊舉辦主題日，也雙雙拿下不錯票房，富邦勇士的「勇士中學主題周」，兩天下來共有12423人次進場，票房收入更是高達443萬；而新竹攻城獅也在「獅戀無罪」主題日中，商品收入來到110萬，2天下來也有11091人次進場。

雖然目前PLG僅有4支隊伍參賽，但人氣已遠超當年規模更大的SBL，在熱潮盛行下，執行長陳建州也透露，最快將在下個球季新增球隊。