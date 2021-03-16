PLG／不捨田壘高掛球鞋 張宗憲IG感嘆：沒想到這麼快

近年深受腳踝傷勢所苦的少俠」田壘，昨(15)日宣布將在本季夢想家例行賽結束後引退，引來許多球迷不捨，而同樣在國家隊征戰無數的「台灣噴射機」張宗憲也為前輩獻上誠摯祝福，也感嘆表示，「知道這天總會來到，但沒想到這麼快」。

年僅18的田壘就披上中華隊戰袍參加國際賽事，與林志傑、吳岱豪、曾文鼎、李學林等並稱台灣籃壇「黃金世代」，征戰多時終在2013年開花結果，陣容有著「新台灣人」戴維斯(Quincy Davis)坐鎮禁區，在亞錦賽連剋地主菲律賓及亞洲強權中國，成功打進最後4強。

效力中華隊15個年頭，田壘終在2015年長沙亞錦賽結束國家隊生涯，近年來也身受腳踝傷勢下，於本賽季結束後宣布退役，而身受田壘提攜的張宗憲也在IG限時動態發文，向這位籃壇前輩致敬。

張宗憲在限時動態寫下，「謝謝壘哥對台灣籃球的貢獻，一直以來你的各種成就，都促使我們更加努力朝著你的方向前進，也謝謝過往中華隊的照顧。知道這天總會來到，但沒想到這麼快，想再次看你自由的奔跑，在球場快樂的享受籃球已成奢望~很不捨，也希望你能繼續留在籃球圈繼續帶領我們，愛你唷 @lei601 #legend #forever」