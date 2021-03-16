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CBA／周儀翔遭首鋼移出輪換陣容 返台加盟PLG成選項？
本季陷入掙扎北京首鋼，目前以21勝20負排在中段班，已不見上季排名聯盟4強的風光，而被首鋼寄予厚望的台灣球員周儀翔，近期狀況逐漸下滑，也遭球隊移出輪換陣容當中，引來許多網友揣測。
去年賽季轉投首鋼的周儀翔，出賽45場雖然平均僅能攻下3.8分，但其中以先發之姿出賽10場，平均得分上升至6.3分，更是曾有單場25分的演出，身手也備受首鋼期待，季末也與球隊續約3年。
但本季至今，周儀翔出賽35場，場均僅能貢獻2.7分，寫下CBA生涯新低紀錄，投籃命中率僅剩3成3，三分線命中率更是探底的1成8，近期也遭到首鋼移出輪換陣容。
周儀翔本季悽慘的表現，也讓中國媒體撰文報導，認為周儀翔將成為本季首鋼首位開鍘的對象，「目前首鋼幾乎沒有薪資空間，若下一季要補強，就必須釋出現有球員。」
另有其他媒體指出，堅信周儀翔將在本季結束後告別CBA，NBL(中國次級籃球聯賽)可能是下一步。
周儀翔遭冷凍的消息傳回台灣後，有網友提出可返台加盟新成立的PLG的建議，並指出周儀翔仍有成為主力球星的身手，成為球隊看板。
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