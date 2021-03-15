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PLG／少俠最後一季！敵不過傷勢 田壘季後引退
福爾摩沙台新夢想家的指標球星「少俠」田壘，今天正式宣布，這季P. LEAGUE +（PLG）球季結束後將脫下戰袍，結束職業球員身分，夢想家本季最後的例行賽也會成為田壘的引退賽。
「其實這季一開始的狀態調整得不錯，也希望能在生涯後段再打出一些作品。沒想到傷勢來得突然。」田壘坦言要做出退役的選擇並不容易，「要離開最愛的運動，離開一直陪伴著的籃球當然很不容易。但人生的路還很長，希望能帶著相對健康的身體轉換到下一個跑道。」
PLG開幕賽前，田壘右膝出現水腫症狀，左腳踝也產生不適，本球季至今都仍在與傷勢對抗，即使經過持續治療與復健，目前仍未達能投入完整訓練的狀況。
在與教練團、球團制服組、家人、朋友與各界長官的討論下，田壘決定在這個球季結束後高掛球鞋，褪下職業球員的身分。
20年左右的籃球生涯，田壘身上的成就無數，HBL二連霸、SBL總冠軍、3座年度最有價值球員獎、4次年度第一隊、2次得分王、3次籃板王和1次抄截王，還曾以18歲之姿就扛下中華隊國手責任的黃金世代，並曾挑戰NBA夏季聯賽的台灣球員，是2000年以來台灣最具代表性的籃球選手之一。
「目前的目標還是很單純，繼續維持訓練，嘗試跑動以及回歸團隊訓練。希望能在好的狀況下把這個球季能打的比賽打完。」田壘認為，退休之後自己很可能不會離開籃球，但目前不會想太多，會先專注在完成眼前這個球季。
夢想家本周前進台中主場，例行賽最後兩場主場賽事將至彰化體育館舉行，4月4日的例行賽最終戰將是「少俠」的引退賽。
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