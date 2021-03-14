SBL／一年前分手十年女友 周柏臣宣布與新女友結婚

裕隆籃球隊於今天在超級籃球聯賽以13分之差不敵台啤隊，陣中主將周柏臣並未出賽，原來是傳出喜訊，他今天在臉書上傳與女友在戶政事務所登記結婚喜訊，受到不少球迷及籃球好友留言祝福。

周柏臣寫上：「就在週年紀念日的今天發生一件重大的事情，就是我們倆牽著手走進戶政事務所登記結婚了。」

就在一年前周柏臣曾經被媒體披露，分手交往十年的律師女友，一時之間引起各方關注。如今，他與交往一年的女友直接就宣布結婚。