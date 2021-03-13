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Live／台銀力拚4連勝 艾爾文帶隊戰台啤
【賽前報導】
超級籃球聯賽(SBL)休兵一天後在板橋體育館續戰，首戰由台啤迎戰台銀。台啤在下半季首戰不敵裕隆吞下本季第一敗後，很快又連贏2場回穩，儘管教頭周俊三還是不太滿意，喊比賽內仍和球員心態不夠好，包含自己都要再調整。至於台啤在下半季迎回傷癒復出的洋將艾爾文後，一舉打出3連勝小高潮，他也拿下上周最佳球員，此役等於是完全體出戰台啤，能帶給衛冕軍多少壓力，外界等著看！
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