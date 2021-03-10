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SBL／台銀洋將大三元 退裕隆收3連勝

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
台銀洋將艾爾文（左）繳出「大三元」成績單。記者侯永全／攝影
台銀洋將艾爾文（左）繳出「大三元」成績單。記者侯永全／攝影

SBL下半季點燃戰火，上周都打下2連勝的台銀隊和裕隆隊今天交鋒，台銀在上周最佳球員艾爾文「大三元」領軍下，第二節甩開裕隆隊糾纏，以90：74迎接下半季3連勝，8勝15敗戰績也「超車」下半季吞下連敗的九太隊，擠身聯盟第3位。

上半季受傷勢所苦的艾爾文下半季歸隊，上周兩戰繳出場均28.5分、7.5籃板、5助攻、2抄截成績，今天碰裕隆得分雖不及前兩戰場均，但上場32分鐘就繳出15分、10籃板、10助攻成績，第四節中段就已在板凳區當觀眾。

在艾爾文帶動下，台銀首節雖僅以19：18領先，第二節攻下27分，第三節艾爾文率先進球後差距達大48：37，加上陳侑昫、謝宗融和潘祥偉張博勝發揮，台銀領先更一度超過20分。

第四節4分27秒，台銀陳昱瑞加碼快攻灌籃美技，助台銀領先達80：59；裕隆想追分但為時已晚，最終台銀就以16分差距收下下半季3連勝。

台銀共有5人得分兩位數，除艾爾文「大三元」演出，陳侑昫和張博勝11分，謝宗融和潘祥偉各10分；裕隆以郭昭男17分最佳。

謝宗融 張博勝

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