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SBL／復出助隊2連勝 台銀洋將奪單周最佳球員

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台灣銀行洋將艾爾文奪下半季首周最佳球員。圖／中華籃協提供
台灣銀行洋將艾爾文奪下半季首周最佳球員。圖／中華籃協提供

第18屆SBL超級籃球聯賽下半季賽事於上週六（3/6）火熱開打，台灣銀行洋將艾爾文（Zak Irvin) 傷後首度復出，滿血回歸，幫助臺銀收下二連勝的好成績，同時獲選為第九週最佳球員。

艾爾文自去年底右膝拉傷，整整缺席11場才再度上場，並在教練團的幫助下克服了「投籃失憶症」，在復出後首週便繳出場均貢獻28.5分、7.5籃板、5助攻、2抄截。

獲選為當週最佳球員，艾爾文先是感謝聯盟的肯定，以及隊友們的幫助，他還謙虛表示，「感謝教練和隊友的信任，他們是我成功的主要原因。」

臺銀教練陳國維對艾爾文傷後復出的亮眼成績給予高度肯定，他提到，艾爾文受傷後除了休養，也積極的訓練，很開心看到他傷後復出，和隊友一起奮戰，讓球隊漸入佳境，希望他和所有隊員能保持健康，繼續幫助團隊，並恭喜他獲選為第九週最佳球員。

第18屆SBL超級籃球聯賽第十週的賽事將於今日（3/10）在板橋體育館繼續開打，電視部分將由緯來體育台、緯來精采台及公共電視共同提供，網路直播則可以收看YAHOO運動、GetWin Sport Youtube頻道、麥卡貝網路電視平台或SBL粉絲專頁，更多精彩賽事敬請鎖定SBL超級籃球聯賽。

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