UBA／決賽下周攻蛋 12日中午開放索票

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將於下周末登場，去年決賽因新冠肺炎疫情「閉門」舉行，今年重新迎接球迷入場，12日中午12點起於拓元售票系統開放索票。

近年富邦人壽UBA賽事精彩度、收視率與觀賽人數逐年成長，自106學年度起前進小巨蛋舉行決賽，連續兩年冠軍賽門票皆在5分鐘內被索取一空，上學年度賽事因疫情影響「閉門」開打，今年盼全台球迷重返球場，一同在20日和21日享受大專籃球熱潮。

冠名贊助商富邦人壽表示，感謝體育署及大專體總連續5年邀請富邦人壽冠名支持UBA大專籃球聯賽，並且讓所有球員能夠再度前進小巨蛋比賽，富邦人壽期盼透過運動文化的推廣，讓社會更美好、更健康，同時讓更多的球迷愛上籃球、支持籃球，使台灣的基層籃球能夠更加蓬勃發展。

UBA決賽門票和剛落幕的HBL決賽門票相同，兩天賽事各分上、下半場（10點、12點／17點、19點）場次供索票，當日兩場次間清場進行全場大消毒。

20日的4場賽事依序是10點女子4強賽世新大學對上佛光大學、12點男子4強賽政治大學碰健行科大；下午5點女子4強賽文化大學對戰台灣師大、晚上7點壓軸的男子4強賽由世新大學和義守大學搶最後一張冠軍戰門票。

21日上半場進行女、男子組季軍賽，下半場為冠軍賽重頭戲。

UBA公開一級決賽再度「攻蛋」。圖／大專體總提供

本屆富邦人壽UBA決賽從12日中午12點起於拓元網站開放線上索票，每帳號、每上半或下半場次至多可索取兩張票券，成功索票後要月14日23：59前至全台ibon機台完成領取實體票券，領票時需自行支付30元手續費，未於規定時間內領取實體票券者，視同放棄，系統將進行清票，釋出未領取之票券，15日中午12點再次開放線上索票。

UBA決賽電視轉播將由MOMOTV（75台）與民視第一台（151台）聯合播出，網路直播鎖定LINE TODAY， MOD設有UBA專區，Hami Video提供LIVE的4D全視角體驗，賽事結束後則可立即透過YouTube SSUtv頻道觀看重播；今年男、女兩場冠軍戰還將在國際大學運動總會的OTT 平台「FISUtv」推出英語轉播，服務台灣地區以外的海外球迷。