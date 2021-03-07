PLG／重播仍搞錯球權 聯盟確定誤判祭出禁賽處分

職籃新聯盟P.League+（PLG）昨天富邦勇士隊與台新夢想家隊之戰出現判決爭議，夢想家隊針對界外球權誰屬提出影像重播挑戰，裁判維持球權給勇士隊的原判決，聯盟今天宣布，該判決屬於誤判，也給予裁判禁賽處分。

昨天比賽在第3節剩下5分18秒時，兩隊出現底線的界外球爭執，勇士隊辛特力在籃下持球進攻時，面對夢想家隊杰倫貼身防守，導致球出界。

主裁判裁定勇士隊取得球權，此時夢想家隊提出電視輔助挑戰，但主裁判偕同第1檢查員檢視後，仍維持原判，夢想家隊總教練朱利爾斯看到現場大螢幕重播畫面十分不滿，在場邊不斷質疑，被判技術犯規，夢想家隊最終也以104：114輸球。

PLG聯盟今天表示，賽後聯盟針對此判決主動進行檢討，經裁判⻑、場控委員和昨天主裁判、 第1檢查員、第2檢查員了解整個判決過程，再次審視各種角度回放，確定屬於誤判，按裁判管理辦法，主裁判禁賽一場，兩位檢查員記點處分。