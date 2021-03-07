快訊

為何新冠疫苗已試驗成功卻仍有副作用？醫師解惑

日職／王柏融代打又繳白卷 陽岱鋼安打先開張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／重播仍搞錯球權 聯盟確定誤判祭出禁賽處分

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
昨天富邦勇士與台新夢想家之戰發生爭議判決，右為富邦勇士隊辛特力。 富邦勇士隊提供
昨天富邦勇士與台新夢想家之戰發生爭議判決，右為富邦勇士隊辛特力。 富邦勇士隊提供

職籃新聯盟P.League+（PLG）昨天富邦勇士隊與台新夢想家隊之戰出現判決爭議，夢想家隊針對界外球權誰屬提出影像重播挑戰，裁判維持球權給勇士隊的原判決，聯盟今天宣布，該判決屬於誤判，也給予裁判禁賽處分。

昨天比賽在第3節剩下5分18秒時，兩隊出現底線的界外球爭執，勇士隊辛特力在籃下持球進攻時，面對夢想家隊杰倫貼身防守，導致球出界。

主裁判裁定勇士隊取得球權，此時夢想家隊提出電視輔助挑戰，但主裁判偕同第1檢查員檢視後，仍維持原判，夢想家隊總教練朱利爾斯看到現場大螢幕重播畫面十分不滿，在場邊不斷質疑，被判技術犯規，夢想家隊最終也以104：114輸球。

PLG聯盟今天表示，賽後聯盟針對此判決主動進行檢討，經裁判⻑、場控委員和昨天主裁判、 第1檢查員、第2檢查員了解整個判決過程，再次審視各種角度回放，確定屬於誤判，按裁判管理辦法，主裁判禁賽一場，兩位檢查員記點處分。

夢想家 富邦勇士 PLG

延伸閱讀

PLG／林志傑回歸 勇士止敗喘口氣

PLG／林志傑、辛特力歸隊奪勝 許總點出關鍵

PLG／偶像林志傑面前飆分 陳振傑沒想過能對陣

PLG／界外球爭議 朱利爾斯：不怪罪任何人

相關新聞

PLG／重播仍搞錯球權 聯盟確定誤判祭出禁賽處分

職籃新聯盟P.League+（PLG）昨天富邦勇士隊與台新夢想家隊之戰出現判決爭議，夢想家隊針對界外球權誰屬提出影像重播...

Live／SBL下半季九太初亮相 台銀則尋求二連勝

【賽前報導】 超級籃球聯賽(SBL)下半季昨天開打，台灣銀行首戰璞園取勝，擺脫兩隊並列墊底的地位，而今天要迎戰九太科技，九太今天是下半季初亮相，新洋將新洋將JC戰象（Jordan Carolin

SBL／林宜輝4000分紀錄夜 斷台啤20連勝慶賀

在上半季多次有擊敗衛冕軍台啤隊機會，但都在第四節遭到翻盤的裕隆隊，昨天在SBL下半季首戰再度對上已拉出20連勝的台啤，在...

PLG／林志傑回歸 勇士止敗喘口氣

經歷5戰4敗後，富邦勇士隊昨天在主場和平籃球館以114：104擊敗台新夢想家隊，稍微喘口氣，歸隊的林志傑貢獻21分、6籃...

PLG／林志傑、辛特力歸隊奪勝 許總點出關鍵

富邦勇士隊今天在主場和平籃球館以114：104擊敗台新夢想家隊，在前5戰4敗後稍微喘口氣，休息一場歸隊的林志傑貢獻21分...

PLG／偶像林志傑面前飆分 陳振傑沒想過能對陣

台新夢想家隊雖然今天以104：114輸給富邦勇士隊，不過陣中旅美小將陳振傑繳出代表作，攻下生涯新高的18分，特別是在偶像...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。