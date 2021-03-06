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SBL／林宜輝生涯4000分史上第五人 裕隆賞台啤首敗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林宜輝達4000分。 中華籃協提供
林宜輝達4000分。 中華籃協提供

在上半季多次有擊敗衛冕軍台啤隊機會，但都在第四節遭到翻盤的裕隆隊，今天在下半季首戰再度對上已拉出20連勝的台啤，在前三節打完還8分領先的情況下，這次裕隆未再讓台啤有逆轉機會，終場以76：68賞給台啤本季首敗。

第18季SBL在相隔一個多月後，今天於板橋點燃下半季戰火，首場比賽由台銀隊出戰璞園隊，兩軍在本場比賽展開激烈拉鋸戰，其中上半季僅打三場就傷退的洋將艾爾文（Zak Irvin），在復出首戰就飆下30分另有6籃板、5助攻演出，並且投進了個人在SBL的前兩顆三分球，幫助台銀以83：80擊敗璞園，搶下下半季首勝。

林宜輝與家人同慶4000分。 中華籃協提供
林宜輝與家人同慶4000分。 中華籃協提供

至於台啤與裕隆之戰雙方也展開激烈拉鋸，台啤在主控蔣淯安缺陣的情況下，今天由老將陳世念扛下先發重任，不過上半場裕隆展現多點開花攻勢，包括周柏臣、呂政儒和洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）頻頻搶分，幫助裕隆上半場打完取得7分領先。

下半場台啤雖然一路在後苦追，並在第四節一度追到4分差距，但關鍵時刻先是林宜輝強攻禁區得手，緊接著胡凱翔投進致命三分球再將雙方差距拉大，終場裕隆就以8分差距拿下勝利。

裕隆今天共4人得分來到雙位數，其中拿下13分、6籃板的林宜輝，在比賽倒數49.2秒後仰跳投進球後達成生涯4000分里程碑，成為聯盟史上第五位達成此紀錄的球員，而克里斯瑪斯則繳出14分、26籃板、5助攻的全能成績單。

台啤 林宜輝 璞園

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