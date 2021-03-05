UBA／四強再戰義守派「美國隊」 世新最後武器熱機完畢

UBA公開男一級4強對戰組合在今天出爐，將由世新大學出戰義守大學，政大對決健行科大，其中世新本學年兩度與義守交手都吞下敗仗，但教練何正峰表示，不排除在4強賽排出4外籍生（包含阿巴西）的陣容迎戰義守，讓日前表示與世新交手如同在對戰美國隊的義守球員，有再一次對決「美國隊」的機會。

義守日前在8強賽於延長賽擊敗世新後，後衛白曜誠就曾表示，世新阿巴西加上3名外籍生的陣容如同對戰「美國隊」，而兩軍將再一次於4強賽交鋒，世新教練何正峰表示，不排除再派出這樣的陣容應戰，「他們說像是在打美國隊，那我們就給他們機會，不過他們4人會打多少時間，我還不知道。」

世新近兩年在阿巴西、丹尼爾和沙巴斯丁加入下，先於上學年拿下校史新高的男一級第6名，今年1月又加入了來自奈及利亞，且曾打過半職業賽事的伊波卡，讓團隊戰力再度提升，最終也如願挺進到小巨蛋4強賽。

其中加入球隊僅短短不到2個月的伊波卡，近幾場比賽表現以及與團隊的磨合漸入佳境，包括今天對戰高師大拿下17分、8籃板在內，近5場比賽得分都達到雙位數，其中日前對戰義守更有23分、14籃板演出，被世新教頭何正峰形容是球隊已亮相的最後武器。

何正峰坦言，伊波卡加入球隊時間雖短，但不論是在籃板保護還是禁區強攻上都有亮眼表現，「依照他加入球隊的時間，我給他目前的表現已經是100分，不過我們還是要給他一點壓力，讓他不能鬆懈。」

球隊後場指揮官陳建銘也指出，雖然伊波卡對於整個世新體系還不到全盤了解，但他也給予伊波卡較為簡單的指示，讓他多進行低位單打或是1對1進攻，來發揮他的最大優勢。