籃球／走步、抓人、鎖喉不犯規 戰鬥民族玩法讓NBA球星傻眼

俄羅斯人向來以剽悍、兇猛著稱，因此也被稱作為「戰鬥民族」，近日社群媒體上流傳一段俄羅斯當地流行的「Rugball」賽事片段，片中選手以翻摔、擒抱及鎖喉等令人血脈噴張的摔角招式，與籃球比賽作為結合，讓爵士球星米契爾（Donovan Mitchell）深感吃驚。

根據《太陽報》報導，「Rugball」在俄羅斯當地相當流行，已有22支球隊組成聯賽，「Rugball」是將籃球、美式足球及角力結合其中，一樣以投進對方籃框得分為目的，而不同的是，持球者不受二次運球、走步等違例限制，而進攻方其他4名球員則是以角力等方式抵擋防守者，因此最後往往僅剩持球者及另一名防守者進行對決。

比賽過程中需要核心力量來進行爭球，因此對於7呎長人來說並不吃香，而比賽需要勁爆體能及超常反應，也獲俄羅斯綜合格鬥(MMA)好手「小鷹」努馬戈梅多夫（Khabib Nurmagomedov）青睞。

這段影片在推特上瘋傳後，也獲得爵士球星米契爾的注意，轉發影片說道，「兄弟，這是怎麼回事...」，而黃蜂後衛洛齊爾（Terry Rozier）則表示，「這將美式足球、籃球及角力結合在一起！」

Bro what is going on......😂😂😂😂😂 https://t.co/ZDOrtqwbUi — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) March 2, 2021

另有球迷回應，「這裡還有什麼動作是不合法的嗎？」、「這看起來像是一群人在後院玩耍，結果有人被激怒的樣子。」