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籃球／傳奇教頭張克佑辭世 鄭志龍穩定性靠他磨出來

中央社 / 台北3日電
台灣傳奇籃球教練張克佑上週因病辭世，享耆壽90歲。 聯合報系資料照
台灣傳奇籃球教練張克佑上週因病辭世，享耆壽90歲。 聯合報系資料照

台灣傳奇籃球教練張克佑上週因病辭世，享耆壽90歲，他擔任過中華男籃教練，也是飛駝男籃總教練，「籃球博士」鄭志龍就說：「我的領導管理與執教風格受教練影響很深。」

鄭志龍透露，飛駝的球員私底下都尊稱教練張克佑為「老大」，「因教練說一不二，只要他擬定的計畫，絕對是一板一眼，但是要達成計畫的手段卻很靈活」。

鄭志龍表示，年輕的他是以彈跳聞名，投籃的穩定性是進入飛駝後才苦練出來的，「老大的訓練沒什麼花招，就是體能、投籃和防守，不過因為他要求很嚴格，所以只要待過飛駝2年，你去到甲組球隊反而會覺得很輕鬆」。

正因要求嚴格，張克佑在訓練時也會用言語激勵球員，鄭志龍就說，這是「老大」另一個影響他的部分，「訓練時他會用各種高級酸、低級酸，去鍛鍊你的心理素質與抗壓，但到了比賽，他絕對不罵人」。

中華籃協副秘書長李雲翔也說，他始終把張克佑視為恩人，1997年釜山東亞運張教練慧眼獨具，力保他以飛駝球員的身分加入中華隊，而那年他的表現沒有漏氣，不僅被選為亞洲明星球員，中華隊也成功摘下東亞運男籃金牌。

談到記憶中的「老大」，李雲翔透露，張教練看起來像是個大老粗，其實心思非常細膩，對於球員的體能、投籃要求非常嚴格，他也說：「甚至可以說只要進入了飛駝，基本上就是進了中華隊。」

李雲翔指出，如今國立體大教練桑茂森，過去原是籃球素人，在儀隊因身高鶴立雞群被拉進飛駝，從飛駝「畢業」後也選上中華隊國手，因此將飛駝視為中華隊的搖籃也不為過。

中華隊 鄭志龍 亞運

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