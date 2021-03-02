SBL／曾考慮雙洋將輪流登錄 九太為傷勢割愛布蘭登

九太科技在上半季打完後宣布替換洋將布萊恩（Branden Dawson），而新洋將JC戰象（Jordan Caroline）也在今天首度公開露面，總教練劉嘉發透露，球隊雖然一度考慮留下布蘭登並採取雙洋將輪流登錄，不過在PLG新竹攻城獅願意提供布萊恩工作機會的情況下，最終才選擇割愛。

九太在上半季打完後以7勝13敗排名第3名，儘管戰績並不差，但卻無法擊敗排名在前兩名的台啤與裕隆，加上洋將布蘭登的膝蓋傷勢無法讓他在背靠背的比賽中場場保持最佳狀態，讓九太興起了替換洋將的念頭，並在1月開始與年僅25歲的JC戰象接觸。

劉嘉發指出，雖然球隊一度考慮保留雙洋將並採取輪流登錄的方式直至洋將大限前，不過在攻城獅也有意爭取布蘭登（現改名為大勝）的情況下，才決定割愛，「新竹也跟我們溝通，也有來看過布蘭登，覺得他們需要他，因為這樣他能在台灣保持工作，還不用隔離，我們公司這邊就樂意讓他走，確保他的工作權。」

劉嘉發表示，年僅25歲的JC戰象不僅身體素質好且進攻手段多元，甚至有不錯的傳球能力，打起球來也相當激情，相信在經磨合後，將會對團隊有相當大的幫助，「他的加入對我們進攻端的幫助肯定不小，尤其是能讓本土射手群更有發揮空間，雖然他的身材不算高大，但防守端和籃板鞏固我們可以透過團隊來彌補。」

九太在年初四恢復練球後，上半季末的幾名傷兵也都陸續回歸，包括于煥亞、吳宏興、余純安等人恢復狀況都相當良好，為了調整體能也要求球員進行晨跑3200公尺並在13分鐘內完成，劉嘉發說：「現在球員體能和速度都起來了，球風會比上半季增加更多戰力，每個球員也都在進步。」