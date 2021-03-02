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SBL／進攻悍將JC戰象加盟 劉嘉發：盼擊敗台啤裕隆

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
九太科技新洋將JC戰象（左）最快周日出戰台銀就會登場。記者劉肇育／攝影
九太科技新洋將JC戰象（左）最快周日出戰台銀就會登場。記者劉肇育／攝影

相隔一個月，SBL下半季將在3月6日於板橋體育館開打，上半季打完以7勝13敗排名第3名的九太科技，也在今天對外介紹新洋將「JC戰象」（Jordan Caroline），身高195公分的他在完成14天居家檢疫與7天自主健康管理後已恢復訓練，並對於成為九太科技的一份子感到相當期待。

25歲的JC戰象出生於運動世家，外祖父與父親都是NFL球員，其中父親萊斯（Simeon Rice）過去曾效力過亞利桑那紅雀和坦帕灣海盜隊，並在2002年拿下超級盃冠軍，母親卡洛琳（Jayna Caroline）也是一名田徑選手，不過為了不活在父親的陰影下，JC戰象則選擇了走上與加入不同的體育路。

曾在G聯盟與以色列職業聯賽出賽的JC戰象，SBL將是他海外聯賽的第二站，他透露在來台前就已經透過影片了解SBL的球風，他也表示過去曾與台銀洋將艾爾文（Zak Irvin）在夏季聯賽交手過。

談到最快周日就能代表九太在SBL出賽，JC戰象表示自己的球風比較偏向昔日猶他爵士前鋒「AK47」基里蘭柯（Andrei Kirilenko），對於選擇24號作為背號，他則指出自己是已逝湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的死忠粉絲，加上母親生日是8月24日，所以就選擇24號作為背號。

對於球隊與他共同取的中文譯名「JC戰象」，他則笑說：「還蠻喜歡這麼有創意，把球隊吉祥物跟名字做結合，覺得蠻有趣的。」

九太科技教練劉嘉發表示，JC戰象有多元的進攻手段，甚至是三分球投射能力，加上年輕、打球有激情，希望他的加入能夠幫助九太擊敗上半季對戰還未曾贏過的台啤與裕隆，「希望他的到來，經過磨合後，能夠贏裕隆、台啤這些球隊，往季後賽目標前進，讓球隊達到更好成績，讓喜歡我們的球迷能看到我們的成長。」

SBL 台啤 坦帕灣海盜

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