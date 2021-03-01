籃球／東奧詳細賽程公布 美國男籃比賽時間看過來

疫情中東京奧運是否如期舉行，仍是未知數，然而國際籃總今天仍是公布今年奧運男、女籃球完整賽程表，喜愛籃球的朋友，可以關注比賽時程。

目前獲得奧運男籃資格已有8隊(美國、法國、澳洲、奈及利亞、阿根廷、西班牙及地主日本)，還有4支球隊尚未確定，等待四地資格賽產生，但分組都己決定下，賽程先做安排，等球隊確定後再填空。

男子最受注目的美國隊，分組在A組與法國、伊朗及一支資格賽球隊同組，三場預賽分別是7月25日20時對法國、7月28日11時40對伊朗，以及7月31日20時對資格賽隊伍。(以上均為台北時間)

分組取各組前兩名以及第三名擇優兩隊，合計8隊，於8月3日起進行淘汰賽、8月5日4強賽、8月7日上午10:30進行金牌戰。

女子組12隊均已確定，預定8月8日產生金牌。

東奧籃球男子組完整賽程：

東奧籃球女子組完整賽程：