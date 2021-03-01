UBA／涉歧視言詞攻擊台師大球員致歉 世新：暫時接受

27日世新大學和台灣師範大學在UBA的男籃複賽中，發生台師大球員對世新大學外籍球員的言詞攻擊事件，賽後，台師大當事選手曾到世新大學的球員休息室致歉。

世新大學籃球隊表示，任何運動賽場上，都有可能因賽況而不慎引發情緒性的衝突，所幸這次事件並沒有影響比賽的進行，目前，UBA已經進入八強複賽，為了提升台灣大學籃球在社會上的關注度，世新大學及當事球員，決定暫時接受當事球員的道歉。

世新大學表示，面向全球，在各個領域，擇優錄取學生來世新就讀，是這幾年的招生目標，校園因為各種不同膚色、語種及文化，得以營造高度國際化的學習環境，學生和研究水平也可漸次提升，這是既符合國際慣例，也有利台灣高教發展的方針與典範。