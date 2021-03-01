UBA／阿巴西控遭罵黑鬼 台師大球員致歉

世新大學「新台灣人」阿巴西日前在UBA 8強賽抗議遭台師大球員罵黑鬼，世新今天發布聲明，賽後台師大球員已致歉，世新與當事球員決定暫時接受當事人的道歉。

來自塞內加爾的阿巴西小時候隨家人來台，8歲起定居台灣，中文流利，就讀泰山高中時才開始接受正規訓練，但因超齡，無緣在高中籃球聯賽（HBL）亮相。

阿巴西升上大學後，披上世新大學男籃戰袍，去年入選2021年成都世大運培訓隊，他在去年接獲申請台灣身分證獲准通知，且已印製完成，他先前曾表達，有了「身分」後更無後顧之憂，希望本季幫世新闖進4強。

109學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強複賽，2月27日世新大學與台灣師大一役，比賽第四節尾聲，雙方球員發生口角，世新球員阿巴西向裁判抗議台師大球員罵他「黑鬼」，言語涉及種族歧視，裁判當時判雙方技術犯規，最終世新以62比65不敵台師大。

大專體總表示，事發後立刻多方進行了解，當天賽後台師大籃球隊球員已向世新大學籃球隊鄭重致歉，雙方均能互相體諒。

大專體總當晚已與裁判進行檢討，日後對於球員場上言行嚴加約束，若在球場上對於不同膚色球員以不當字眼做人身攻擊，為惡意違反運動精神的行為，將依國際籃球總會（FIBA）規則第38.1.1條視為奪權犯規，另其它任何疑似種族歧視的用語，將視情況給予技術犯規或警告，後續賽事將嚴格執行，並以正式公文方式發函各校再次宣導相關事項。

世新大學發布聲明指出，任何運動賽場上，都有可能因賽況而不慎引發情緒性的衝突，所幸這次事件並沒有影響比賽的進行，考量UBA已經進入8強複賽，為了提升台灣大學籃球在社會上的關注度，世新大學及當事球員決定暫時接受當事球員的道歉。

台師大教練王志群表示，當天雙方球員情緒高亢，都很想贏球，但他強調，比賽輸贏是一回事，日後會再加強教育球員有關處理事情的態度，希望後續回歸賽事本身。

面對來自不同地區國家的學生，世新強調，各高校、乃至整體社會，也應該同步提高對多元文化的重視，學習欣賞與尊重，以拓展視野視界，更應避免誤觸跨文化、跨國界的雷區。