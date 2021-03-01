UBA／林書豪翻版！世新阿巴西控台師大球員罵他「黑鬼」

聯合新聞網 / 綜合報導
UBA大專籃球聯賽前天（27日）八強賽複賽由世新大學對上台灣師範大學，第四節剩餘時間1.1秒時世新阿巴西大聲向裁判抗議，直指台師大林仕軒表示：「他罵我黑鬼！」 林澔一
UBA大專籃球聯賽前天（27日）八強賽複賽由世新大學對上台灣師範大學，第四節剩餘時間1.1秒時世新阿巴西大聲向裁判抗議，直指台師大林仕軒表示：「他罵我黑鬼！」 林澔一

在G聯盟奮戰的林書豪才傳出遭對手指為新冠病毒事件，令他覺受辱，相同情況在台灣也發生。UBA大專籃球聯賽前天（27日）八強賽複賽由世新大學對上台灣師範大學，第四節剩餘時間1.1秒時世新阿巴西大聲向裁判抗議，直指台師大林仕軒表示：「他罵我黑鬼！」

第四節末剩餘4秒，台師大以65：62僅領先世新3分，此時由台師大林仕軒邊線發球，一發進球場接應的球員馬上就被包夾執行犯規戰術，然而裁判似乎慢了半拍吹哨，世新球員只好大動作犯規示意裁判，而此舉也讓雙方球員一觸即發，只見林仕軒在與裁判溝通後和阿巴西發生口角，隨後阿巴西便指著林仕軒大聲抗議：「他罵我黑鬼！他罵我黑鬼！他罵我NIGGER！他罵我NIGGER！」

雖然最後比分不變，仍由台師大取得勝利，但在最後相互致意的環節，林仕軒一度又與阿巴西產生肢體衝突，雙方劍拔弩張，想上前理論的阿巴西隨後被隊友拉開安撫，才沒有讓衝突擴大。

來自塞內加爾的阿巴西8歲就定居台灣，近日已拿到台灣身分證，這起涉及種族歧視的事件讓網友多數選擇替阿巴西發聲，「請處理一下！屬實的話是種族歧視的言論欸」、「國立師範大學的學生使用種族歧視的字眼罵人，這真該好好處理一下」、「罵黑鬼真的要懲處，真的很誇張」、「學生聯賽有教育立場，贊成體總應該出面。」

巴西 世新大學 台師大 裁判 種族歧視

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