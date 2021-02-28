UBA／老鳥扛起來 台師大1分逆轉高師大

109學年UBA公開男一級8強複賽今天上演「師大對決」，台師大和高師大全場拉鋸，台師大在大三後衛陳又瑋14分、9助攻、7籃板及大四中鋒黃建智最後25.9秒籃下打進致勝球，菜鳥林信寬讀秒階段再送出關鍵「追魂鍋」，驚險以79：78賞給高師大3連敗。

台師大教頭王志群形容，心情隨比賽不斷起伏，球隊最後還是靠「老鳥」帶頭，他笑說：「建智老經驗，我也不知道他最後那球怎麼弄進的。」

不同於許多球隊有洋將，台師大除是純本土陣容，高度也不比其他對手，189公分的黃建智已是台師大禁區要角，他笑說：「最後那球群哥（王志群）有設定給我，中間拿到球，無論如何打下去就對了！（張）兆辰也有幫我卡住，他是今天功臣。」

台師大首節以16：11領先，半場握有38：36優勢，三節打完仍以59：56領先，但高師大第四節劉旻諺「3分打」，郭振復和林子洧再連飆外線，高師大打出9：0攻勢反超，最後3分14秒魏莨哲切入得手後，高師大還取得73：68領先。

台師大1分11秒先有林信寬飆進逆轉外線，高師大59.1秒靠朱育君進球再要回領先，最後25.9秒黃建智從中間突破放進致勝球，台師大取得79：78領；高師大暫停後出現發球違例失誤，台師大林信寬卻也失誤，但他馬上回防送出「追魂鍋」，驚險助隊收下勝利。

和黃建智、陳又瑋同樣來自南山的張兆辰，今天攻下全隊最高15分，前38分鐘得分掛零的林信寬唯一進球就是第四節末的關鍵外線；來自東山高中的林信寬，今天和高師大的高中隊友陳緯、魏莨哲和學長朱育君場上決鬥，場下仍有好交情，他笑說：「我們彼此都知道對方特性，像莨哲不會投籃，陳緯會投，莨哲也會抓我，今天就是被他守死了。」