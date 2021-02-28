UBA／義守法拉利飆速 沒戰神仍收3連勝

8強複賽第一戰就傷了當家中鋒呂威霆，義守大學昨天轟下26分的「戰神」邱子軒今天又因腳傷免戰，但悶兩天的劉承彥今天挺身而出，前三節就轟下UBA個人新高22分，第四節讀秒階段再包辦全隊最後3分，率隊以89：85驚險擊敗輔仁大學，休兵日前拉出3連勝。

成明天休兵日前第一支3連勝隊伍，義守謝玉娟坦言並非預期，但球員都爭氣，像是今天擺脫低潮的劉承彥，「他比較悶一點，之前主場（預賽），他賽前扭傷，比賽又扭，我媽都叫他法拉利，要衝出來，他今天的帶動很重要！」

劉承彥複賽前兩戰外線合計5投盡墨，得分搭掛零，今天光前三節得分就寫下個人新高，全場攻下26分的他笑說：「前兩場超悶，但就再投，相信自己會進！」打到快抽筋的他透露，呂威霆先傷，今天再知道邱子軒因腳踝不適不會上場，一度覺得很「挫」，但轉念想，「都沒人，也是機會，要把握住，全力拚！」

義守首節還以23：24落後輔大，但第二節打出27：11的單節攻勢，半場取得50：25領先，第三節劉承彥外線破網再帶出一波7：0攻勢，差距擴大到20分；劉承彥接續個人突破、單打得手再快攻取分，一人連拿6分，助隊最多取得70：43領先，三節打完也握有73：51優勢。

大幅領先在手，義守第四節換上替補上陣，卻被輔大開節4分鐘拉出17：3攻勢，加上李沛澄外線破網、江均切入取分，輔大一度追到83：86；義守靠劉承彥最後12.2秒切入放進保險分，最終才驚險以4分差迎接4連勝。

謝玉娟坦言，許多球員訓練十分認真，不離不棄跟在身邊，但第四節上場後卻造成「可怕」的小劇場，她說：「該給的機會要改，也希望他們要認清楚，要走得更遠，要更加油。」她提到，之後調度會再小心，「他們自己也會難過，不用多說，我們再加油。」