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決勝期陷得分乾旱 PLG攻城獅遭領航猿逆轉

中央社 / 台北27日電

桃園領航猿今天克服第4節最多9分落後，先靠一波13比0攻勢超前，再讓對手最後4分24秒內僅拿4分，終場106比98踢館成功，逆轉擊敗新竹街口攻城獅

P. LEAGUE+聯盟今天共有2場比賽，稍早福爾摩沙台新夢想家先在主場以101比89擊敗台北富邦勇士，拉出4連勝，晚間主場出擊的攻城獅沒能如願捍衛主場，反讓作客的領航猿在自家撒野。

攻城獅第4節還剩下8分55秒時，靠著蕭順議籃下放進2分，幫助球隊取得9分領先，不料回頭領航猿一波13比0攻勢，不但止血還取得4分超前。

攻城獅後衛陳堅恩在最後4分24秒飆進大號三分球，追到只差一分，不料接下來全隊得分陷入乾旱，最後4分多鐘僅再添4分，反觀領航猿一口氣拿下11分，也成了輸贏的分水嶺。

今天這場比賽同時也是兩隊洋將飆分秀，領航猿後衛里德（Davon Reed）全場猛灌本季單場最高的43分，同場的攻城獅後衛狠投（LaDontae Henton）也轟下40分，不過領航猿最終如願帶走勝利，也讓里德面子、裡子雙贏。

領航猿以里德的43分、8籃板、4助攻與3抄截最佳，本土後衛關達祐與前鋒陳冠全雙雙拿下14分，另一名洋將傑克（Kadeem Jack）繳出12分、12籃板，「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）僅拿8分，仍有12籃板、3阻攻。

領航猿 攻城獅 富邦勇士

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