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UBA／藍少甫轟27分17籃板 國體大8強賽開胡

中央社 / 台北27日電
國立體大籃球隊前鋒藍少甫今天攻下生涯新高的27分，外帶17個籃板，助球隊在8強開胡。 聯合報系資料照
國立體大籃球隊前鋒藍少甫今天攻下生涯新高的27分，外帶17個籃板，助球隊在8強開胡。 聯合報系資料照

國立體大籃球隊前鋒藍少甫今天攻下生涯新高的27分，外帶17個籃板，加上全隊12人中11人有得分進帳，終場77比64擊敗高雄師大，在UBA男子組8強賽開胡。

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組8強複賽，今天在新莊體育館進行第2天賽事，國體大首日不敵世新大學，今天展現團隊火力擊退高師大，國體大教頭桑茂森笑說：「看到分數這麼高，我也嚇了一跳。」

國體大在預賽階段場均得分僅65.7分，在8強隊伍排名倒數第一，不過他們預賽場均失分僅58.3分，是支以防守能力見長的隊伍。

桑茂森開玩笑表示，今天前3節打完，看到球隊已拿了53分，讓他大吃一驚，「這是我們平常4節打完的得分，沒想到今天只用3節就完成。」

團隊得分大噴發關鍵之一，就是藍少甫的爆量得分，他表示，昨天輸給世新後全隊氣氛有些低迷，要走出低潮最好的方式就是贏球，「不管我們能否晉級4強，先贏球總是好。」

國體大缺乏火力一直是罩門之一，藍少甫直言此役就是要把大家信心找回來，他強調UBA許多球隊都有洋將鎮守禁區，與其前鋒在內線攪和，還不如外線有空檔就出手。

今天拿下高師大，明天又要遭遇兵強馬壯的政治大學，藍少甫強調，上回預賽交手他們只輸7分，「比賽還沒打都很難說。」

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