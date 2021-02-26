UBA／飆7三分球、得37分 世新阿巴西換鞋寫生涯新高

在預賽與國體大交手僅拿下1分的世新大學「黑豹」阿巴西，今天在八強賽兩校再一次對決中火力全開，單場投進7顆三分球拿下37分，皆創下個人生涯新高，並帶領世新以79：58大勝國體，他透露在前一次交手時因為鞋子不合腳導致場上綁手綁腳，不過這次換了鞋子後他也展現該有的身手。

預賽階段繳出平均15.4分排名在得分榜第4名的阿巴西，在預賽倒數第二戰面對國體大的比賽中單場出手12次盡末，全場僅靠著罰球拿下1分，最終世新也在進攻熄火的情況下不敵國體，吞下預賽第3場敗仗。

不過今天兩軍在八強賽再度交鋒，阿巴西表現判若兩人，單場出手21次命中14球，其中包括三分球11投7中，拿下個人生涯新高的37分，也帶領世新在上半場就取得大幅領先，最終以21分差距報了一箭之仇。

談到阿巴西兩場比賽的改變，世新教頭何正峰透露，當時阿巴西因為鞋子不合腳，在失去爆發力的情況下也讓他無法展現優異的得分能力，不過在那之後他也已更換球鞋。

阿巴西則表示，在前一次與國體大交手時穿著的是NBA公鹿「字母哥」安戴托昆波的代言款球鞋，但因為與自己腳型不合，導致腳底一直都有疼痛的狀況，不過之後他也換穿湖人詹姆斯代言鞋款，改善了不合腳的問題，「兩個球員我都很喜歡，但我確實比較喜歡詹姆斯球風。」

阿巴西在八強賽前曾與隊友伊波卡、丹尼爾等人一同前往PLG新竹工程獅主場與該隊部分球員，包括洋將大勝（Branden Dawson）等人進行友誼賽，而這段期間他也勤練三分球，並在八強賽首戰就展現成果，他說：「跟他們這些職業球員打過後，從他們身上看到職業球員的心態，他們似乎隨時都知道自己在場上要幹嘛。」

除了阿巴西外，世新丹尼爾今天也有8分15籃板6阻攻演出，而年初才剛入隊的伊波卡則是拿下8分3籃板，何正峰指出，伊波卡在加入球隊後並沒有太多打練習賽的機會，所以希望先讓阿巴西帶著他適應台灣球風。