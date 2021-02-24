HBL／相隔22年 馬祖高中9勇士再戰乙級聯賽

馬祖高中籃球隊上次參加高中籃球聯賽（HBL）是在民國88年，相隔22年後，馬祖高中男籃隊再度成軍，雖然只有9名球員，但跨海HBL乙級北區複賽，一圓他們的籃球夢。

總教練陳彥錡受訪表示，馬祖高中因缺乏教練師資、球員人才等因素，今年終於有曾訓練甲級球隊的教練曾沁綸加入，並招收到從國小開始受連江縣籃球委員會基層訓練站培育的球員，並有學務主任林宇唐積極爭取資源，才成立這支9人籃球隊，並得以參賽。

陳彥錡表示，除了難招募專業教練與球員，馬祖因大型籃球賽事少，地區學生缺乏參賽經驗，加上赴外地參賽花費高，一趟下來約至20萬，使球員實戰經驗不足，在23日對上陽明高中的比賽中，以47比50落敗，今天則迎戰對手永春高中。

陳彥錡認為，籃球隊才訓練半年，每天僅能透過社團時間訓練1小時，對於球員表現滿意，過程中的分數拉鋸也不多，並展現得分能力，認為球員表現不錯，若未來比賽經驗充足，會更加提升球員技術層面發展。

為了培養基層籃球選手，陳彥錡表示地方持續向下深根籃球基礎，多辦理賽事增加經驗的重要性，若未來體制發展更為健全，馬祖有籃球夢的學生就不用赴台灣求學，可以從國小到高中都受訓練並兼顧升學發展，希望在球員招收不易的情況下，未來再加強招生桃園區學生。

歷時22年，馬祖高中再度集合資源組成籃球隊，此次由校長陳天賜、總教練陳彥錡、教練曾沁綸和邱建國帶隊參賽，球員陳澤民、江加寶、劉軒豪、劉軒暟、劉文智、郭宸佐、楊凱丞、陳冠銜、游曜維組成球隊，這次的出征不僅給球員切磋球技的機會，也為馬祖的籃球史寫下新的發展。