亞男籃資格賽／亞洲籃總來函 延賽日期難產

中華籃協今天接獲亞洲籃總來函，指出亞洲盃男籃資格賽第3階段再次順延，礙於亞洲各國籃球聯賽都已開打，因此目前找不出適當復賽時間。

亞洲盃男籃資格賽受新冠肺炎疫情影響一波三折，原訂去年11月在卡達杜哈舉行的第2階段賽事，被迫與第3階段合併舉行，原定在日本東京開打，卻因日本鎖國政策再度移師卡達杜哈。

不過受疫情衝擊中華隊組訓，籃協在2月10日宣布放棄參與第3階段賽事，不料亞洲籃總隔天又宣布，因卡達當地政府不同意，因此第3階段賽事再次順延。

目前亞洲盃男籃資格賽6個小組中，僅D組黎巴嫩、巴林、印度與伊拉克的賽事如期完賽，其餘5組都還未打完。

而依照賽制，小組賽打完後取分組前2名晉級，每組第3名共6隊則得參加第2輪附加賽，爭取最後4張晉級門票，如今第1輪賽事停擺，受影響的包括第2輪附加賽，以及預計8月16日在印尼雅加達登場的亞洲盃男籃賽。

而去年第2階段賽事中華隊並未派隊，遭世界籃球總會（FIBA）開罰16萬瑞士法郎（約新台幣500萬），中華籃協也提出申訴，籃協秘書長李一中表示，籃協已在2月19日繳納8000瑞士法郎（約新台幣24.8萬）的申訴保證金，並在今天送交書面申訴書。