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UBA／複賽全勝 世新全勝封后差兩步

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
去年MVP林蝶（左）帶傷仍有10分進帳。圖／大專體育總會提供
去年MVP林蝶（左）帶傷仍有10分進帳。圖／大專體育總會提供

去年打下隊史第一座UBA公開女一級金盃，世新大學今年不但要挑戰連霸，今天在6強複賽最終戰以76：54壓下去年冠軍戰對手文化大學後，還有機會締造109學年「全勝封后」紀錄。

世新教頭何正峰強調，預賽和複賽並沒把全勝當作設定，像昨天對上台師大內容就不是很好，「大家都在原地，今天有修正，就有好一點。」

巧合的是，世新連兩年都要在4強面對佛光大學，去年在3度延長激戰勝出，何正峰評估，今年球隊加入菲律賓國家隊成員潔丹妮兒和李吟娸、李盈潔姊妹，反觀佛光少了兩位世大運國手陳孟欣和劉昕妤，戰力上自家占優勢。

潔安妮兒今天主宰禁區，除14分還有9個進攻籃板在內的18籃板，搭配李吟娸3記三分球在內的13分，去年MVP林蝶帶傷也有10分進帳，完成複賽5連勝，連同預賽已是16連勝在手。

右膝原本就有舊傷的林蝶，今天右腳踝又「翻船」，吃了止痛藥才緩和痛感；她透露去年沒有投入WSBL選秀，是想透過UBA再磨練實戰經驗，「今年目標就是想拿冠軍，一定會想連勝，不過就一步一步慢慢來。」她提到，昨天雖擊敗台師大，內容就不理想，「昨天就是個警惕，我們心態不夠好。」

她也提到，今年加入潔丹妮兒後，球隊有點太依賴這位國家級外援，「她可以，忘記本來自己也可以，一直把球傳給她。」最後兩戰，她給自己的目標是「做好本分」，專注場上每一刻。

109學年UBA公開一級決賽3月20和21日在台北小巨蛋登場，今天6強複賽全部結束也產出4強對戰組合，佛光挑戰世新連霸路，另場4強賽將由文化對決重返4強的台師大。

世新洋將潔丹妮兒繳出「雙10」數據。圖／大專體育總會提供
世新洋將潔丹妮兒繳出「雙10」數據。圖／大專體育總會提供

UBA 林蝶 劉昕妤

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