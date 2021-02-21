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PLG／6抄截新高 張宗憲想把對手守到沒鬥志

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦勇士隊張宗憲拿下24分、6抄截。記者季相儒／攝影
富邦勇士隊張宗憲拿下24分、6抄截。記者季相儒／攝影

富邦勇士隊中止2連敗，在農曆年後首戰以106：97擊敗新竹攻城獅隊，張宗憲24分、6抄截在攻守兩端都有亮點，賽後表示，自己在防守端也下了很大苦工，「除了得分外，也很想把對方守到沒有鬥志」。

勇士隊年前雖然2連敗，仍照原定計畫休息一周，收假回來，總教練許晉哲發現體能有些狀況，因此上半場用區域防守減少體力消耗，下半場才換回盯人防守，加上辛特力23分、塞瑟夫18分、曾祥鈞14分，多點開花拿下勝利。

張宗憲表示，考慮到對方洋將的速度較慢，刻意打快比賽節奏，加速推進找空擋進攻，「後面有一度他們追上，但我們有頂住壓力，拿下這場比賽」。

除了攻擊面，張宗憲在防守上的表現也有數據為證，6抄截是本季個人新高，他也希望大家多注意自己的防守，「畢竟我在防守上也做了很大努力，防守到洋將是很大挑戰」。

張宗憲上半場拿下15分，第3節在體能調配上出賽約6分鐘未得分，第4節就打滿12分鐘、攻下9分，許晉哲表示，上半季有分配資深球員上場時間，但下半季要當季後賽打，分差接近時，第4節可能就要打滿。

張宗憲認為，年後體能跟之前有落差，不只自己，兩隊應該都相同，第4節不會特別想要不要打滿，「贏球、輸球不可能只是我一個人，我還是做我該做的」。

張宗憲 富邦勇士 許晉哲

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