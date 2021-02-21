UBA／帶肩傷攻10分 王竫婷率佛光開胡

109學年UBA公開女一級6強複賽第一戰，佛光大學主力前鋒王竫婷就撞傷左肩，缺陣2天後她今天回歸，替補上陣攻下10分，搭配另外4名隊友得分兩位數，點點開花下以81：58擊敗重返6強的台灣體大，複賽倒數第2天勝場終於開張。

佛光去年打進台北小巨蛋，4強經過3度延長血戰才敗給最後奪冠的世新大學，但主將陳孟欣和劉昕妤都提前投入WSBL選秀，今年人力吃緊，6強複賽前3戰都吞下敗場，直到今天才拿台體大開刀。

佛光教練楊淑淨說：「輸三場了，不過球員心態滿正面，這場是好的開始，低調的喜悅就好，明天再真正的喜悅。」佛光明天赴賽最終戰將迎戰北市大，形同4強驟死戰，楊淑淨說賽程出爐就有預料最終日是關鍵戰，「看臨場，今年我們球員經驗和北市大雷同，相信錢姊（北市大教練）和我們都明白，關鍵在臨場。」

王竫婷是佛光陣中經驗最豐富的球員，無奈第一戰就撞傷左肩，前兩天比賽都在醫院透過轉播關心隊友；今天她從板凳出發，替補20分鐘攻下10分、6籃板，加上菜鳥後衛李宜樺14分、柳云涵11分和楊婉琳、黃靖雯各10分挹注，首勝終於入袋。

熱身時特別著重肩膀，王竫婷坦言上場多了碰撞，心裡多少仍會害怕，「明天照打，先把自己心態調整好。」

身為球隊老大姊，王竫婷承認，第一戰就成傷兵，隊友在場上拚戰時，自己卻在醫院檢查，「有點無助，有哭，很難過。」不過教練楊淑淨不停捎來關心，隊友也透過各種方式為她打氣，讓她重振旗鼓，「像對台師大那場，我本來想打，小Q（梁瑜玲）他們都有特別來和我擊掌，說會把我的份扛起來。」