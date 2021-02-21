HBL／最強新人連線 明星賽跨隊合體

HBL明星賽今年重啟，今天舉行分隊選秀活動，女子組由永仁高中後衛楊芷昀和北一女中宋瑞蓁擔任隊長，白隊隊長宋瑞蓁順利挑中陽明高中今年身手全能的「超強新人」張聿嵐，繼去年暑假U18亞青培訓隊後再度攜手。

原定3月13日舉行的HBL明星賽，因原日期和大學隊伍術科考試撞期，高中體總決定改至3月14日舉行，地點同是台大體育館，今天由人氣最高的楊芷昀和宋瑞蓁挑選先發隊友，替補人選則是依照位置抽籤決定。

擔任紅隊隊長的楊芷昀，先發隊友包括淡商隊長郭虹廷、普門射手連文鈴、永仁隊友侯苡忻和金甌中鋒游沁樺；去年獲得新人后的宋瑞蓁，除和隊友蔡佑蓮合體，同隊先發還有永仁高砲塔王禹雯、南山呂佳諺和今年新人后熱門人選張聿嵐。

替補球員部分，楊芷昀把3名「小綠綠」陳芊宇、王詩涵和彭詩婷都抽到紅隊，宋瑞蓁也把永仁邱群琋抽到白隊，形成自家人對決戲碼。

最終名單，紅隊先發是永仁楊芷昀、淡商郭虹廷、普門連文鈴、金甌游沁樺和永仁侯苡忻，替補陣容有陽明江子柔、北一陳芊宇、北一陳芊宇、普門蕭宇芹、北一王詩涵、北一彭詩婷、苗商潘琦和普門艾郁婕；白隊先發是北一宋瑞蓁、永仁王禹雯、南山呂佳諺、北一蔡佑蓮和陽明張聿嵐，替補成員包括金甌李思嬡、陽明鄧詠心、淡商江函峮、淡商邱昱珺、永仁邱群琋、南山湯書淳和普門温雅云。