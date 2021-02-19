UBA／王玥媞飆生涯新高 新人后競爭對手鄭慧慈卻陷低潮

文化大學王玥媞、鄭慧慈兩名大一新秀在本學年UBA預賽打出了問鼎新人后的氣勢，不過在進入6強複賽後兩人的狀況卻出現反差，王玥媞在今天與台體大之戰攻下個人UBA生涯新高的28分，其中20分就集中在上半場，幫助文化以121：63擊敗台體大，反觀鄭慧慈卻連兩場比賽先發位置遭到取代。

身為UBA公開女一級本學年最受關注的兩名大一新秀，文化王玥媞與鄭慧慈在預賽都打出亮眼表現，加上台科大的陳芷英，三人也成為本學年新人后的熱門人選，不過在台科大無緣6強複賽後，王玥媞與鄭慧慈出線的可能性也愈來愈高。

不過在六強階段，鄭慧慈的先發位置卻被昔日永仁隊友丁芷容取代，教練鄭慧芸指出，王玥媞與鄭慧慈在高中階段都是能當大任的選手，不過在來到UBA面對更高強度的挑戰後，必須要有更近一步的認知，不能再依靠身體素質打球，「鄭慧慈始終還沒有跨出那一步，我也認為這一步對她來說不難，但首先要先能認清自己。」

相繼之下，鄭慧芸認為王玥媞雖然也有需要修正的地方，但比起鄭慧慈更能適應UBA的節奏，「王玥媞本來就是習慣得分的人，加上她有穩定的跳投手感，處理球能力也比較好一點，適應的確實比較好。」